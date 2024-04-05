edición general
Españoles Olvidados (I) – José de Ribas, héroe ruso y fundador de Odessa

El artículo relata las aventuras de José de Ribas, español al servicio de Rusia, héroe en las guerras contra el Imperio otomano y fundador de Odessa, cuya calle principal Deribásovskaya lleva su nombre en su honor. Destaca su papel militar, político y cómo su origen español fue silenciado por la historiografía. En 2022 Ucrania retiró su estatua en Odessa: www.elnacional.cat/es/sociedad/ucrania-retira-monumento-almirante-cata

Un putinejo. Fuera la estatua y que pongan una del Gran Héroe Bandera, de algún nacionalsocialista o de un superhéroe americano si hace falta. Sí señor.
#_1 preferiría esta estatua.

www.themoscowtimes.com/2024/04/05/prigozhin-monument-unveiled-in-south

Porque en ella sale Dimitri Utkin. Este muchacho.  media
Hay que dejar espacio para la estatua del próximo nobel de la paz
