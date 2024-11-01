·
3
meneos
72
clics
Español o castellano: ¿cómo se llama nuestro idioma?
¿Es «español» correcto para referirse al idioma que se habla en España y otros países? ¿O «castellano» para designar nuestro idioma?
|
etiquetas
:
español
,
castellano
,
idiomas
,
lenguas
#6
Benzo
Se puede llamar de las dos formas, español es preferido internacionalmente.
1
K
30
#1
ombresaco
Pasarán mas de mil años, muchos más...
Y seguiremos con la misma discusión
1
K
23
#3
roca
Es castellano ya que España tiene muchas lenguas.
2
K
22
#4
Tronchador.
#3
¿De donde viene la palabra Castellano?
0
K
7
#7
hdblue
#3
Es español, ya que Castilla es solo una región donde se habla el español.
PD: Es coña, no tengo ni idea, solo era por la coña.
0
K
11
#8
Supercinexin
Es un idioma artificial mantenido a la fuerza con subvenciones.
El Inglés es el único idioma universal que todos conocemos y deberíamos usar entre nosotros y sobretodo en la Administración Pública, para evitar malentendidos.
0
K
19
#2
FunFrock
Español, de España. Aaaasaa AAAAAAAAHHHH AAAAAAAAAAASSH
<xocas.gif>
0
K
9
#5
cocococo
*
Yo hablo canario occidental de la isla de La Palma:
www.academiacanarialengua.org/diccionario/
Dentro de la isla hay 14 formas de hablar, una para cada municipio, y dentro de los municipios hay una forma de hablar para cada barrio.
Aquí una muestra de un idioma de los 14 que existen en la isla:
www.elotrolado.net/hilo_diccionario-baganete-espanol_568226
Luego está todo un poco mezclado, sobre todo con la influencia portuguesa, inglesa, alemana. latinoamericana,…
0
K
8
