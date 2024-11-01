edición general
Español o castellano: ¿cómo se llama nuestro idioma?

¿Es «español» correcto para referirse al idioma que se habla en España y otros países? ¿O «castellano» para designar nuestro idioma?

Benzo
Se puede llamar de las dos formas, español es preferido internacionalmente.
ombresaco
Pasarán mas de mil años, muchos más...

Y seguiremos con la misma discusión
roca
Es castellano ya que España tiene muchas lenguas.
Tronchador.
#3 ¿De donde viene la palabra Castellano?
hdblue
#3 Es español, ya que Castilla es solo una región donde se habla el español.


PD: Es coña, no tengo ni idea, solo era por la coña.
Supercinexin
Es un idioma artificial mantenido a la fuerza con subvenciones.

El Inglés es el único idioma universal que todos conocemos y deberíamos usar entre nosotros y sobretodo en la Administración Pública, para evitar malentendidos.
FunFrock
Español, de España. Aaaasaa AAAAAAAAHHHH AAAAAAAAAAASSH
<xocas.gif>
cocococo
Yo hablo canario occidental de la isla de La Palma:

www.academiacanarialengua.org/diccionario/

Dentro de la isla hay 14 formas de hablar, una para cada municipio, y dentro de los municipios hay una forma de hablar para cada barrio.

Aquí una muestra de un idioma de los 14 que existen en la isla:

www.elotrolado.net/hilo_diccionario-baganete-espanol_568226

Luego está todo un poco mezclado, sobre todo con la influencia portuguesa, inglesa, alemana. latinoamericana,…   » ver todo el comentario
