España ya encabeza los descarrilamientos en Europa: "El mantenimiento se ha sacrificado por la velocidad"

En apenas una semana, España ha vivido cuatro siniestros implicando a la infraestructura ferroviaria del país, con accidentes repartidos entre el corredor mediterráneo, el Cantábrico o el Penedès. Aunque el trágico accidente en Adamuz lo absorbe todo, seguido del de Gelida, no es un caso único. España se ha convertido en el país con más descarrilamientos en Europa durante los últimos dos años, por encima de Francia y Alemania, según los datos de Eurostat, la oficina estadística comunitaria. España fue responsable del 21% de los siniestros de es