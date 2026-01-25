edición general
5 meneos
11 clics
España ya encabeza los descarrilamientos en Europa: "El mantenimiento se ha sacrificado por la velocidad"

España ya encabeza los descarrilamientos en Europa: "El mantenimiento se ha sacrificado por la velocidad"

En apenas una semana, España ha vivido cuatro siniestros implicando a la infraestructura ferroviaria del país, con accidentes repartidos entre el corredor mediterráneo, el Cantábrico o el Penedès. Aunque el trágico accidente en Adamuz lo absorbe todo, seguido del de Gelida, no es un caso único. España se ha convertido en el país con más descarrilamientos en Europa durante los últimos dos años, por encima de Francia y Alemania, según los datos de Eurostat, la oficina estadística comunitaria. España fue responsable del 21% de los siniestros de es

| etiquetas: descarrilamientos
5 0 0 K 55 actualidad
8 comentarios
5 0 0 K 55 actualidad
elgranpilaf #3 elgranpilaf
España, la locomotora de Europa :troll:
1 K 20
Findeton #7 Findeton
#5 No, es la verdad, ahora el porcentaje del gasto estatal que va a pensiones es mucho mayor que en 2013. Eso obviamente significa que el porcentaje de gasto que va a otras cosas, como por ejemplo mantener infraestructuras, tiene que ser menor.

Ah, y las pensiones deberían ser mucho más altas. Y lo serían si fuera un sistema de capitalización (lo cual puede hacerse de forma estatal también) y no de reparto.
0 K 10
Findeton #1 Findeton *
Todo el dinero va a pensiones, la inversión en mantenimiento por km de vía de alta velocidad ha bajado (teniendo en cuenta la inflación) de 99k en 2013 (año de crisis total) a 96k hoy. El total nominal ha aumentado, pero porque ha habido inflación y porque hoy hay un 50% más de kilómetros de alta velocidad.
0 K 10
#4 muerola
#1 vamos que la reducción es ínfima y los descarrilamientos según la misma noticia son menores que en 2007
En fin
0 K 12
Findeton #6 Findeton
#4 En 2013 estábamos en plena crisis y con el PP recortando por todos lados. Y ahora invertimos menos que eso. Se suponía que iba a ser algo temporal. Este déficit en mantenimiento de infraestructuras es una deuda que se acumula año tras año, y llevamos 7 años de gobiernos socialistas que no han corregido dicha deuda.
0 K 10
#5 Leon_Bocanegra
#1 Todo el dinero va a pensiones,


Ale, ya hemos dicho la chorrada libertarra.
0 K 10
#8 BoosterFelix
¿Velocidad? Los muertos de Adamuz no llegarán nunca a su destino.
0 K 9
#2 endy
"España está destacando en descarrilamientos por el tema del mantenimiento de la infraestructura. Una vía, el 99% de las veces, va a fallar por fatiga, y por eso se necesita mantenimiento constante", ha explicado. Según el experto, la mayoría de los descarrilamientos no se producen por fallos súbitos, sino por un proceso lento y acumulativo de fatiga en los carriles. ¿Qué es esa fatiga? Las vías ferroviarias se degradan con el tiempo y el paso constante de los trenes fomenta la…   » ver todo el comentario
0 K 8

menéame