Por qué España va a la contra y regulariza a sus migrantes

el partido populista de derechas VOX considera que regularizar a medio millón de migrantes tendrá un efecto llamada que puede suponer el colapso del país en sectores como la vivienda, la seguridad, las ayudas sociales y la atención sanitaria.

40 comentarios
Comentarios destacados:        
Albaricoquero #1 Albaricoquero *
Por que hay 2 millones de personas cobrando un mínimo vital que podrían estar trabajando y no se hace nada para activarlos laboralmente, es un peso muerto en la espalda de los españoles. Eso no es una paga por existir que debemos abonar, es una ayuda hasta que encuentres curro.

Por que los inmigrantes que van aregulazar han entrado precisamente en ilegalmente. No han tramitado visado o permiso de residencia, quienes son? No sabemos nada de ellos.

Por que se usarán para trabajos de mierda que…   » ver todo el comentario
8 K 43
Varlak #2 Varlak
#1 Esa gente ya se usa para trabajos de mierda que nadie aquí quiere, el regularizarlos significa que pueden encontrar curros normales.

Y la gente no puede votar aunque tenga permiso de trabajo.

En serio, ni si quiera entendéis los problemas de los que os quejais, es increíble.
10 K 97
plutanasio #4 plutanasio
#2 para las próximas elecciones no podrán votar pero para las siguientes muchos ya sí cuando obtengan la nacionalidad.
1 K 25
Varlak #17 Varlak *
#4 Hacen falta 10 años para sacarse la nacionalidad, eso son 3 legislaturas o 7 legislaturas de perro
3 K 40
Tertuliano_equidistante #19 Tertuliano_equidistante
#17 Depende del país. Para algunos países son 2 o 3 años.
0 K 10
plutanasio #24 plutanasio
#17 si eres de Hispanoamérica son 2 años. Y los de 10 años... Pues los matrimonios de conveniencia llevan haciéndose desde hace mucho. A un colega le ofrecieron 2.000€ hace más de una década.
0 K 12
Varlak #31 Varlak
#24 Eres consciente de que eso es ilegal ¿No?
0 K 10
#35 soberao *
#4 #28 ¿Por qué te preocupa que un español o una española pueda votar?
0 K 17
#37 coydanerko
#35 Vaya forma más bestia de darle la vuelta a las cosas. Por supuesto que ni te voy a contestar.
0 K 7
Albaricoquero #5 Albaricoquero
#2 Esa gente ya se usa para trabajos de mierda que nadie aquí quiere, el regularizarlos significa que pueden encontrar curros normales."

Eso que dices es mentira. No hablas el idioma bien, no llevas tiempo aquí, no tiene estudios (que es la mayoría que llega en esa situación), no tienes profesión, te vas a un almacén, al campo, a algún sitio así. Aunque hay un video de Irene montero de la anterior regulsrscion masiva, que les dice que por fin podrán cobrar el mínimo vital... Si eso no es…   » ver todo el comentario
4 K 0
Varlak #16 Varlak *
#5 " te vas a un almacén, al campo, a algún sitio así"
¿Y donde crees que están trabajando ahora? Es que os creéis que van a traer a 500.000 inmigrantes, pero lo que van a hacer es regularizar a 500.000 inmigrantes que ya están en España trabajando en curros ilegales y tras regularizarlos van a poder acceder a curros mejores. Si te jode que trabajen en curros de mierda explotados entonces deberías estar a favor de la regularización, no en contra.

"Si eso no es comprar…   » ver todo el comentario
3 K 36
Tertuliano_equidistante #21 Tertuliano_equidistante *
#16 Con muchas excepciones. Para los latinoamericanos son 2 años. 1 año si tienen un abuelo español.  media
1 K 17
#28 coydanerko
#2 No pueden votar ahora. Podrán en unos pocos años.
0 K 7
Varlak #30 Varlak
#28 No sé si una década cuenta como "unos pocos años"
2 K 30
#33 coydanerko
#30 Uno o dos años, como ya te han dicho.
0 K 7
Varlak #36 Varlak
#33 Os creéis tal cantidad de tonterías que no me sorprende que lleguéis a conclusiones de mierda, es surrealista.

¿De verdad te crees que la gente consigue el permiso de trabajo y al año siguiente la nacionalidad? Es surrealista lo desconectados de la realidad que estáis.
2 K 22
#3 audaz
#1 pues que vengan muchos más
1 K 28
Rogue #6 Rogue
#1 Para cobrar IMV necesitas tener permiso de residencia legal, al menos de un año de antigüedad.
2 K 24
Albaricoquero #8 Albaricoquero
#6 todo se andará. De momento con una factura, un yo que se.... Cualquier mierda te van a dar ese permiso de residencia, luego a esperar.
0 K 6
Rogue #12 Rogue
#8 Si no sabe algo a ciencia cierta, lo mejor es permanecer callado y alerta.
1 K 16
oceanon3d #7 oceanon3d *
#1 En fin ... necesitamos 5 millones hasta el 2050 por motivos de baja natalidad y boom de jubilaciones sin reemplazo. Lo dicen todos los organismos de peso internacionales y nacionales.

Pero las derechas vendiendo humo y sus acólitos comprendo soluciones sencillas a problemas complejos.
2 K 31
Albaricoquero #13 Albaricoquero *
#7 bueno. Y según tu, una persona de 30 pico años,de bajisima cualificación te va a pagar a ti tu pensión, es eso, no?

A mi no me dan las cuentas. Debería venir gente aquí con una cualificacion media. Hablo de por lo menos gente con formación profesional, gente con aspiraciones de salario decentes.

De que cojones me sirve a mi 500.000 tíos que ni han optado en pedir un permiso de trabajo, ni residencia en un país que te habré todas las jodidas puertas.
0 K 6
oceanon3d #20 oceanon3d *
#13 Sin acritud; no sabes como funciona el mundo. Las soluciones, o ideas, simples a problemas complejos no sirven para nada.

Y no le abren las puertas; ya están aquí en su mayoría trabajando en b.

Lee mas y sobre todo mas variado. Si lo hicieras verías algo muy curioso; los flujos migratorias van acorde con la economía ...crecen cuando va bien y son necesarios y decrece cuando pasa lo contrario. Prueba 5 minutos en Google porque pasa el 100% de la veces. La gente viene a trabajar ... no son "negritos" en la calles de manteros que es lo que muchos tiene de forma subconcite en la mente porque algunos partidos les venden mierda.

No hacen falta muros ni partidos radicalizados vendiendo humo; se regula sola.
1 K 11
Albaricoquero #22 Albaricoquero
#20 idea simple:regularizar 500.000 ilegales.

Problema complejo: corrupción, 2 millones cobrando una paga, trabajos con salarios de mierda, etc, etc.
0 K 6
oceanon3d #34 oceanon3d *
#22 Sigues con argumentos de cuñados de bar .... sobre esos 2 millones de los que hablas no pasa solo en España sino en los países de la UE mas avanzados.

Alemania misma tiene el Ingreso Ciudadano (Bürgergeld) de 500€ de media Solteros / Padres solteros: 563 €. Parejas por adulto: 506 €. Niños (según edad): Entre 357 € y 471 €. ¿Sabes sumar? ... y ademas hay muchas mas ayudas. ... casi todo para pasaros ...incluidos 800.000 alemanes que no llegan con sus trabajos. Aparte de de sto hay…   » ver todo el comentario
1 K 11
#10 eipoc
#1 Porque en una "democracia" burguesa esas personas representan el ejercito laboral de reserva. Gracias a esas personas los salarios se mantienen bajos, interesa mantenerlos, por eso no es casualidad es intencionado. De esta manera la burguesía está contenta y tiene al pueblo sometido por 2 migas de pan.

Por otro lado es cierto que consiguen votos pero ese no es problema, es una pelea de dos ratas por un churro, en el que una de las ratas tiene la rabia en fase avanzada.
4 K 46
anv #11 anv
#1 hay 2 millones de personas cobrando un mínimo vital que podrían estar trabajando y no se hace nada para activarlos laboralmente, es un peso muerto en la espalda de los españoles

¿Aja, y quién crees que saldría ganando si se eliminaran las ayudas? Quita esa ayuda y verás lo que pasa: millones de personas se pondrán a buscar trabajo como sea y por el sueldo que sea. Después vendrá tu jefe a decirte que puedes elegir entre una bajada de sueldo o un despido porque tiene una pila de…   » ver todo el comentario
1 K 15
Albaricoquero #15 Albaricoquero *
#11 creo que el mínimo vital está muy, muy mal constituido.
Para empezar mantener a una persona con una paga el resto de su vida pudiendo trabajar perfectamente es matarle el espíritu de lucha y progreso, es esclavizarla a mantener la paga. Es un jodido crimen, que crea eternos mendigos sin posibilidad de redención.

Creo que el mínimo vital debería estar sujeto a la constante búsqueda de trabajo.
0 K 6
anv #18 anv
#15 Creo que el mínimo vital debería estar sujeto a la constante búsqueda de trabajo.

1) Esa constante búsqueda de trabajo implica, probablemente, que a ti te van a despedir para reemplazarte por uno de ellos.
2) "El futuro es ahora": el trabajo humano cada vez va a ser menos necesario. Las IAs están reemplazando teleoperadores a montones y los robots humanoides ya están a la venta y por por bastante poco dinero: es.aliexpress.com/item/1005009783564367.html

Todos…   » ver todo el comentario
0 K 7
Albaricoquero #23 Albaricoquero
#18 "Esa constante búsqueda de trabajo implica, probablemente, que a ti te van a despedir para reemplazarte por uno de ellos."

Aquí he dejado de leer. No he visto gilipollez más grande en mi vida.
1 K 14
anv #26 anv
#23 No he visto gilipollez más grande en mi vida.

¿Te parece una gilipolléz que tu jefe vea que tiene un montón de gente pidiéndole trabajo y dispuesta a trabajar por lo mínimo y piense que tal vez pueda reemplazarte por uno o varios de ellos?

A no ser, claro, que tu seas el jefe. En ese caso estarás feliz de tener muchos candidatos, claro.
1 K 17
Albaricoquero #27 Albaricoquero
#26 y por eso los tenemos que mantener? Para que por si acaso mi jefa lo conteste? Que gilipollez estas diciendo máquina.
0 K 6
#39 amusgada
#15 no tienes NPI, de hecho desde que quitaron la ayuda por hijo a cargo hay numerosas familias monoparentales CURRANTES que, además, cobran el IMV (y aún así llegan regulero a fin de mes). En tu cabeza son gente que se la toca a cuatro manos (aunque te puedan quitar el IMV si te niegas a 3 ofertas de trabajo y están eniando a gente a la pobreza directamente cuando por pasarte -o sin pasarte- 20€ del total van y te piden retroactivamente el importe de 12 meses de IMV y entre que intentas aclarar y no en Tesorería... a la puta ruina), entre los perceptores los perfiles son muy diferentes al que te imaginas.
0 K 8
crycom #38 crycom *
#11 Excepto de américa latina, los cuales se calcula que serán el 90% si el procedimiento excepcional al final es el más aplicado deja de ser excepcional.

#32 2 años de residencia para latinoamericanos y filipinos.
0 K 8
DebaclesEverywhere #32 DebaclesEverywhere
#1 otro que se ha creído que la nacionalidad te la dan comprando un bollicao.
0 K 9
#14 bibubibu
Los voxquimanos y pepesunis andan escocidos, porque si les quitas los inmigrantes ilegales que les trabajan en sus empresitas, no les pueden dar los latigazos acostumbrados, ya que pueden buscarse mejores curros y eso le jode a los pulseritas, alaridos y golpes en le pecho.

Sólo es el berrinche del cabrón de mierda pulseril y del latigazo nada más.
1 K 27
#40 Horkid
PP y VOX tiene un discurso antiinmigración pero atraen inmigración latina: PP tiene una secretaria dedicada a ello, y recuerden el latinos por Abascal, PP y VOX compiten por el voto latino.
0 K 15
#9 Pitchford
Ante entradas irregulares recientes se debería optar en primer lugar por la expulsión y, si no se puede expulsar (a resolver) o mientras dura el trámite de expulsión, conceder un permiso de trabajo. La inmigración siempre debería ser por las vías reguladas establecidas.
0 K 15
asola33 #25 asola33
Primero deberíamos solucionar el problema de la vivienda. Si viene más gente y no hay viviendas, seguiean aumentando los alquileres.
0 K 14
#29 coydanerko
No son migrantes, son inmigrantes. Hasta los putos cojones de eufemismos inventados.
0 K 7

