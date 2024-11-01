Por qué España va a la contra y regulariza a sus migrantes

el partido populista de derechas VOX considera que regularizar a medio millón de migrantes tendrá un efecto llamada que puede suponer el colapso del país en sectores como la vivienda, la seguridad, las ayudas sociales y la atención sanitaria.
Por que los inmigrantes que van aregulazar han entrado precisamente en ilegalmente. No han tramitado visado o permiso de residencia, quienes son? No sabemos nada de ellos.
Por que se usarán para trabajos de mierda que… » ver todo el comentario
Y la gente no puede votar aunque tenga permiso de trabajo.
En serio, ni si quiera entendéis los problemas de los que os quejais, es increíble.
Eso que dices es mentira. No hablas el idioma bien, no llevas tiempo aquí, no tiene estudios (que es la mayoría que llega en esa situación), no tienes profesión, te vas a un almacén, al campo, a algún sitio así. Aunque hay un video de Irene montero de la anterior regulsrscion masiva, que les dice que por fin podrán cobrar el mínimo vital... Si eso no es… » ver todo el comentario
¿Y donde crees que están trabajando ahora? Es que os creéis que van a traer a 500.000 inmigrantes, pero lo que van a hacer es regularizar a 500.000 inmigrantes que ya están en España trabajando en curros ilegales y tras regularizarlos van a poder acceder a curros mejores. Si te jode que trabajen en curros de mierda explotados entonces deberías estar a favor de la regularización, no en contra.
"Si eso no es comprar… » ver todo el comentario
¿De verdad te crees que la gente consigue el permiso de trabajo y al año siguiente la nacionalidad? Es surrealista lo desconectados de la realidad que estáis.
Pero las derechas vendiendo humo y sus acólitos comprendo soluciones sencillas a problemas complejos.
A mi no me dan las cuentas. Debería venir gente aquí con una cualificacion media. Hablo de por lo menos gente con formación profesional, gente con aspiraciones de salario decentes.
De que cojones me sirve a mi 500.000 tíos que ni han optado en pedir un permiso de trabajo, ni residencia en un país que te habré todas las jodidas puertas.
Y no le abren las puertas; ya están aquí en su mayoría trabajando en b.
Lee mas y sobre todo mas variado. Si lo hicieras verías algo muy curioso; los flujos migratorias van acorde con la economía ...crecen cuando va bien y son necesarios y decrece cuando pasa lo contrario. Prueba 5 minutos en Google porque pasa el 100% de la veces. La gente viene a trabajar ... no son "negritos" en la calles de manteros que es lo que muchos tiene de forma subconcite en la mente porque algunos partidos les venden mierda.
No hacen falta muros ni partidos radicalizados vendiendo humo; se regula sola.
Problema complejo: corrupción, 2 millones cobrando una paga, trabajos con salarios de mierda, etc, etc.
Alemania misma tiene el Ingreso Ciudadano (Bürgergeld) de 500€ de media Solteros / Padres solteros: 563 €. Parejas por adulto: 506 €. Niños (según edad): Entre 357 € y 471 €. ¿Sabes sumar? ... y ademas hay muchas mas ayudas. ... casi todo para pasaros ...incluidos 800.000 alemanes que no llegan con sus trabajos. Aparte de de sto hay… » ver todo el comentario
Por otro lado es cierto que consiguen votos pero ese no es problema, es una pelea de dos ratas por un churro, en el que una de las ratas tiene la rabia en fase avanzada.
¿Aja, y quién crees que saldría ganando si se eliminaran las ayudas? Quita esa ayuda y verás lo que pasa: millones de personas se pondrán a buscar trabajo como sea y por el sueldo que sea. Después vendrá tu jefe a decirte que puedes elegir entre una bajada de sueldo o un despido porque tiene una pila de… » ver todo el comentario
Para empezar mantener a una persona con una paga el resto de su vida pudiendo trabajar perfectamente es matarle el espíritu de lucha y progreso, es esclavizarla a mantener la paga. Es un jodido crimen, que crea eternos mendigos sin posibilidad de redención.
Creo que el mínimo vital debería estar sujeto a la constante búsqueda de trabajo.
1) Esa constante búsqueda de trabajo implica, probablemente, que a ti te van a despedir para reemplazarte por uno de ellos.
2) "El futuro es ahora": el trabajo humano cada vez va a ser menos necesario. Las IAs están reemplazando teleoperadores a montones y los robots humanoides ya están a la venta y por por bastante poco dinero: es.aliexpress.com/item/1005009783564367.html
Todos… » ver todo el comentario
Aquí he dejado de leer. No he visto gilipollez más grande en mi vida.
¿Te parece una gilipolléz que tu jefe vea que tiene un montón de gente pidiéndole trabajo y dispuesta a trabajar por lo mínimo y piense que tal vez pueda reemplazarte por uno o varios de ellos?
A no ser, claro, que tu seas el jefe. En ese caso estarás feliz de tener muchos candidatos, claro.
#32 2 años de residencia para latinoamericanos y filipinos.
Sólo es el berrinche del cabrón de mierda pulseril y del latigazo nada más.