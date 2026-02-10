España registra en 2025 su peor puntuación del siglo en el Índice de Percepción de la Corrupción

España baja a 55 puntos en el IPC 2025 de Transparencia Internacional, su peor resultado del siglo, y desciende tres puestos en el ranking, en un contexto de retroceso generalizado de los mecanismos anticorrupción. Mientras que Dinamarca sería el país menos corrupto, Venezuela cierra la lista.
Biba Egpaña!!!!
Casa real, políticos, altos funcionarios, ejército, FyCSE, vivienda protegida, medios de comunicación públicos y privados, etc Mires donde mires hay corrupción, pero naaaa es solo percepción provocada por los medios de comunicación
Igual me cuesta creer que lo sea, porque sería extrañísimo que estuvieramos tan atentos a todo.
Supongo que por pura lógica, la corrupción tiene que ser mayor que la percibida, ahora bien ¿Estamos exagerando? Aparecen noticías día sí y día también, pero es porque haya muchísima corrupción o porque los medios de… » ver todo el comentario
En algunos casos, el aforamiento supone una pérdida de garantías procesales, ya que a los diputados o senadores sólo los puede juzgar el Tribunal Supremo, con lo que pierden la protección que supone el derecho de apelar a una segunda instancia judicial que pueda revisar la causa.
Seguro que @PasaPollo puede opinar algo más al respecto
Es más, puede ser inverso. Si durante un tiempo la corrupción oculta campa a sus anchas, y unos años después intentas arreglarlo, aunque la corrupción ha bajado pero la percepción ha aumentado
Con esto no digo que ahora haya más o menos corrupción, solo que la percepción no creo que signifique mucho
Toda reducción y medida contra la corrupción es bienvenida, pero en España la corrupción se ha convertido en una sección principal en la prensa o la temática principal de los generadores de contenido sobre política.
Conociendo otros países como Francia o Reino Unido, dudo que haya mucha menos corrupción allí.
por lo menos hay que decir que 2 ministros o altos cargos de pedrito han pasado o están en prisión, mientras que de los anteriores ¿sólo? el ex-tesorero?