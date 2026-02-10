edición general
España registra en 2025 su peor puntuación del siglo en el Índice de Percepción de la Corrupción

España baja a 55 puntos en el IPC 2025 de Transparencia Internacional, su peor resultado del siglo, y desciende tres puestos en el ranking, en un contexto de retroceso generalizado de los mecanismos anticorrupción. Mientras que Dinamarca sería el país menos corrupto, Venezuela cierra la lista.

Comentarios destacados:        
ipanies #1 ipanies
Vamos a tope con el bipartidismo y ahora sumándole a los retarders fachas a ver si alcanzamos el Top 3!!!!!!

Biba Egpaña!!!!
Biba Egpaña!!!!
5 K 65
Olarcos #14 Olarcos
#1 Supongo que entiendes que es "percepción" no realidad. ¿Verdad?
0 K 10
ipanies #17 ipanies
#14 Creo que no somos ni mínimamente conscientes de la corrupción que existe en el estado así que la percepción se queda muy corta...
Casa real, políticos, altos funcionarios, ejército, FyCSE, vivienda protegida, medios de comunicación públicos y privados, etc Mires donde mires hay corrupción, pero naaaa es solo percepción provocada por los medios de comunicación xD
1 K 21
Olarcos #18 Olarcos
#17 Creo que no somos ni mínimamente conscientes de la corrupción que existe en el estado Creo que tenemos sólo tres posibilidades: O es igual, o es mayor o es menor.
Igual me cuesta creer que lo sea, porque sería extrañísimo que estuvieramos tan atentos a todo.

Supongo que por pura lógica, la corrupción tiene que ser mayor que la percibida, ahora bien ¿Estamos exagerando? Aparecen noticías día sí y día también, pero es porque haya muchísima corrupción o porque los medios de…   » ver todo el comentario
0 K 10
#6 Leon_Bocanegra
Claro que aumenta la percepción de la corrupción, si nos quieren colar como corrupción los croissants que se comió Begoña en los últimos 7 años.
3 K 53
themarquesito #13 themarquesito
#10 Que además la gente confunde aforamiento con inmunidad: el aforamiento lo único que hace es que a ciertos cargos no los pueda juzgar un tribunal de primera instancia sino una instancia superior.
En algunos casos, el aforamiento supone una pérdida de garantías procesales, ya que a los diputados o senadores sólo los puede juzgar el Tribunal Supremo, con lo que pierden la protección que supone el derecho de apelar a una segunda instancia judicial que pueda revisar la causa.
Seguro que @PasaPollo puede opinar algo más al respecto
3 K 53
#3 tierramar *
50 años de corrupción del Regimen heredado del regimen franquista; y lejos de mejorar, empeora. Ningún pais europeo tiene el numero exagerado de aforados en España para empezar. La justicia no funciona con los corruptos,... ni en el caso de los homicidios!! en España matar a la población sale gratis!
4 K 48
ombresaco #7 ombresaco
#3 Percepción de la corrupción != corrupción

Es más, puede ser inverso. Si durante un tiempo la corrupción oculta campa a sus anchas, y unos años después intentas arreglarlo, aunque la corrupción ha bajado pero la percepción ha aumentado

Con esto no digo que ahora haya más o menos corrupción, solo que la percepción no creo que signifique mucho
6 K 94
Huginn #10 Huginn
#3 Menos de 2000 aforados hay en España. No me parece que sea el problema principal ni mucho menos...
0 K 13
#12 encurtido
El índice es de percepción, lo cual es subjetivo.

Toda reducción y medida contra la corrupción es bienvenida, pero en España la corrupción se ha convertido en una sección principal en la prensa o la temática principal de los generadores de contenido sobre política.

Conociendo otros países como Francia o Reino Unido, dudo que haya mucha menos corrupción allí.
2 K 28
Olarcos #15 Olarcos
#12 O Alemania.
0 K 10
#23 perica_we
#12 mientras pase que se siga denunciando, desde los medios o de quien sea. si no se denuncia "no ha pasado nada", "nadie sabía nada"...
por lo menos hay que decir que 2 ministros o altos cargos de pedrito han pasado o están en prisión, mientras que de los anteriores ¿sólo? el ex-tesorero?
0 K 7
manzitor #4 manzitor
"El país obtiene 55 puntos sobre 100, un punto menos que el año anterior, y cae tres posiciones en el ranking global" venga, que nos hemos venido muy arriba, es lo que tienen los titulares sensacionalistas.
1 K 21
#5 Pitchford
Empatados con Italia. La mafia debe estar de capa caída..  media
0 K 18
#8 Pitchford
#5 La otra parte del mapa..  media
0 K 18
Torrezzno #20 Torrezzno
Como? imposible. Si en Meneame me han dicho que el PSOE es lo más y que cualquier partido de izquierdas que se precie tiene que hacerle genuflexiónes y auparlo a la Moncloa
0 K 17
#11 poxemita
Hombre, 2025 es el año de las chistorras y las amigas de Abalos de un lado y de las facturas falsas del Capitan Salami del otro, como para que no empeorasemos.
1 K 17
#9 tierramar *
50 años de desgobierno del PPSOE en España: han hecho negocio con la sanidad, degradando la publica, derivando recursos al negocio privado,; los bomberos forestales han enfrentado incendios y ahora inundaciones sin los equipos adecuados, y no se sabe donde esta el dinero; han dejado morir ancianos en las residencias; 240 muertos en la DANA por incapacidad e incompetencia y corrupción (construir en zonas inundables),; 50 años de no mantener las vias ferroviarias como es debido (y tampoco se sabe…   » ver todo el comentario
0 K 14
#19 JanSolo
Veo que la mitad de la gente que comenta no ha entendido la palabra PRECEPCION (o su cerebro la ha obviado por sesgo) con lo cual no se han planteado ni las connotaciones de ello.
0 K 11
#22 perica_we
#19 es cierto que veníamos de una base muy muy mala. pero para la percepción de corrupción, todo el año que llevamos con la matraca de ábalos y cia no esperareis que la disminuya?
0 K 7
CharlesBrowson #24 CharlesBrowson
Pero los del bunker y las charos SS en su ataque psicotico, la de años que vamos a necesitar para levantar todo esto :palm:
0 K 8
#21 Cincocuatrotres
Si te dicen que todo va bien que los trenes van bien, pero una semana mas tarde todo va mal, los trenes van mal, con un retraso tercermundista y con lineas paradas y sin alta velocidad es logico que tengas la percepción de corrupcion, si en Adif se han colocado a las "sobrinas" y encima ha habido mas de 40 muertos pues que vas a percibir?, nadie se quiere percibir como gilipollas
0 K 8
#2 perica_we
aún vamos a peor?
0 K 7
Catapulta #16 Catapulta
#2 No, es percepción y es terrible. Ya que indica hasta donde calan los medios. De la España de la gürtel resulta que ahora la gente percibe más corrupción y para arreglarlo vota al PP??? Es que es un cachondeo esto.
2 K 43

menéame