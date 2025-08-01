edición general
España propone en la UE un impuesto para "ultrarricos" para apoyar las políticas sociales

España propone en la UE un impuesto para "ultrarricos" para apoyar las políticas sociales

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, va a proponer este viernes al resto de países de la Unión Europea un nuevo impuesto que grave con un 2% los patrimonios superiores a 100 millones de euros para fortalecer las políticas sociales y que podrían recaudar 67.000 millones.

#12 colemur
#8 Hay muchos más ejemplos donde subir los impuestos aumenta la recaudación. Seguramente todos los demás y uno o dos de los que citas.
#16 colemur
#14 ¿ Estás tonto o algo así ?
La curva de Laffer es una abstracción matemática. Viene a ser simplemente el teorema de teorema de Weierstrass pero eso no te dice absolutamente nada sobre si al subir el tipo impositivo en un momento dado va a subir o bajar la recaudación.
Los propagandistas neoliberales de mala cepa, que mienten más que hablan, usan ese cuento de manera torticera, mintiendo y dando a entender que si se sube la presión fiscal baja la recaudación.
Pero no pienses que somos tan gilipollas de creernos una mentira así de burda ni te la debías creer tú.
Si no sabes esas cosas, estudia un poco, que hay mucho conocimiento al que se puede acceder libremente y lo explican.
zentropia #19 zentropia *
#16 Cae de cajon que si pones impuestos al 100% acabaras no recaudando nada. Si lo pones al 0% tampoco.
El punto optimo esta por en medio.

Ergo, subir impuestos no necesariamente va a subir la recaudacion.
Estoy bastante seguro que estamos de acuerdo hasta aqui.

Ya que nos jugamos miles de millones que presenten un estudio que, efectivamente, va a ayudar a subir la recaudación.

Ya que eres tan entendido, como me garantizas que efectivamente la medida va a ser positiva?
lib_free #15 lib_free
#7 Bueno con respecto al articulo sobre el impuesto de patrimonio. El articulo dice precisamente habla de la estratagema de Amancio para evitar pagar por su patrimonio mientras aumenta su patrimonio y eso que est sr es bastante decente y paga muchos impuestos en España pese a que no le conviene. Pero vayamos a lo importante tu me dices que es una falacia de que si subes impuestos los ricos se van. Te lo muestro con una tabla, paises que benefician a las grandes fortunas atraen riqueza (ojo no…   » ver todo el comentario
#18 _219
#15 Vuelvo a repetir, para no insultar, que la ignorancia es atrevida: ¿Me estás poniendo como ejemplo Suiza donde la principal riqueza del país es dinero del narcotráfico, trata de blancas, tráfico de armas y señores de la guerra africanos que llega a sus bancos con secreto bancario?
azathothruna #2 azathothruna
Expropiaciones
Sentencias chinas a ricos
Neutralizar paraisos fiscales alrededor del mundo
#9 Marcus78
#2 pero si los politicos mundiales viven de eso
#5 cocococo *
Hay gente que no ha dado un palo al agua en su vida... y está cobrando el ingreso mínimo vital porque no tiene nada. Generalmente se gasta la paga en beber, drogas y putas. Como todo lo que le entra lo saca del banco al día siguiente no tiene un céntimo.

También hay gente sin ingresos, pero tiene un poco de dinero en la cuenta corriente porque ha estado trabajando duro durante una temporada, o tiene algún patrimonio ganado con el trabajo, un poco más del máximo estipulado, pues a tomar por…   » ver todo el comentario
#11 colemur
#5 Hay gente que no ha dado un palo al agua en su vida... y está cobrando el ingreso mínimo vital porque no tiene nada
Eso es gente que se puede morir de hambre o acabar durmiendo en la calle. Ya tienen bastantes problemas para que se les quiera andar jodiendo.

Fíjate en la gente que ha heredado todo de sus padres, que lo heredaron de sus abuelos y bisabuelos.... así desde el siglo XV y que no aportan nada a la sociedad pero que viven a cuerpo de rey. Esa situación es totalmente injusta y hay que cortarla.
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Luego se quejan de que los ultraderechistas no les invitan a los saraos.
#13 ZamoraBigote
Que maravilla, cuanta mierda de VOX en MNM, el de la "paguita a los pobres" es mi preferido, a ver ultraderechita cobarde, Gary Stevenson, venga que la IA os lo da mascadito:


1. El mito de la "riqueza móvil"
Stevenson argumenta que la gente confunde el dinero con los activos.
* Si un multimillonario se muda a Mónaco, no se lleva consigo sus edificios, sus supermercados o sus terrenos.
* Esos activos (casas, infraestructuras, empresas) permanecen en el país. Si el dueño…   » ver todo el comentario
lib_free #3 lib_free *
El grueso de los impuestos lo paga la clase media que cada vez es más y más pobre. El dilema de que paguen los ricos es que en un mundo globalizado llevarte tu fortuna fuera de un país es cuestión de segundos. Mientras haya libre circulación de personas y capitales, otra cosa es que funcione como discurso populista para analfabetos financieros. Si se suben impuestos a ricos los resultados serán como las medidas que se han tomado para la vivienda, un gran desastre. Si la UE quiere crear una…   » ver todo el comentario
#4 _219
#3 La gran falacia de que si les subes los impuestos a los ricos se van del país.
lib_free #6 lib_free *
#4 Es una realidad, sino Irlanda, Dubai, Suiza, Panamá, no existirían. Obvio que depende del tipo de riqueza, un rentista lo tendrá difícil pero las grandes fortunas lo hacen todas, en la medida que sea rentable estarán obligadas a declarar según la riqueza que generen en el país pero una vez declarado lo mínimo para estar dentro de la ley....ese dinero se va..... Amigo no pretendo tratarte como un tonto pero nadie quiere perder su dinero.
zentropia #8 zentropia
#4 Hay multitud de ejemplos como Francia y Noruega donde subir los impuestos baja la recaudacion.
#10 colemur
#3 El dilema de que paguen los ricos es que en un mundo globalizado llevarte tu fortuna fuera de un país es cuestión de segundos.
Eso no es ningún problema.
Ya lo hacen. Envían el dinero a los paraísos fiscales y luego lo pierden o pasa loq ue sea, que allí no hay seguridad jurídica.
No nos vengas metiendo miedo con cosas tan absurdas, por favor, que no somos unos putos críos.
lib_free #17 lib_free
#10 Lo siento pero si hay mucho infantilismo financiero. Si quieres que las multinacionales no sean extractivas y se lleven la riqueza que generan fuera de tu país no empieces la casa por el tejado atacando a los ricos e intenta crear un sistema economico fuera de la globalización donde las empresas multinacionales no puedan operar y donde la riqueza se quede en casa.
