España propone en la UE un impuesto para "ultrarricos" para apoyar las políticas sociales

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, va a proponer este viernes al resto de países de la Unión Europea un nuevo impuesto que grave con un 2% los patrimonios superiores a 100 millones de euros para fortalecer las políticas sociales y que podrían recaudar 67.000 millones.
| etiquetas: ue , ultrarricos
La curva de Laffer es una abstracción matemática. Viene a ser simplemente el teorema de teorema de Weierstrass pero eso no te dice absolutamente nada sobre si al subir el tipo impositivo en un momento dado va a subir o bajar la recaudación.
Los propagandistas neoliberales de mala cepa, que mienten más que hablan, usan ese cuento de manera torticera, mintiendo y dando a entender que si se sube la presión fiscal baja la recaudación.
Pero no pienses que somos tan gilipollas de creernos una mentira así de burda ni te la debías creer tú.
Si no sabes esas cosas, estudia un poco, que hay mucho conocimiento al que se puede acceder libremente y lo explican.
El punto optimo esta por en medio.
Ergo, subir impuestos no necesariamente va a subir la recaudacion.
Estoy bastante seguro que estamos de acuerdo hasta aqui.
Ya que nos jugamos miles de millones que presenten un estudio que, efectivamente, va a ayudar a subir la recaudación.
Ya que eres tan entendido, como me garantizas que efectivamente la medida va a ser positiva?
Sentencias chinas a ricos
Neutralizar paraisos fiscales alrededor del mundo
También hay gente sin ingresos, pero tiene un poco de dinero en la cuenta corriente porque ha estado trabajando duro durante una temporada, o tiene algún patrimonio ganado con el trabajo, un poco más del máximo estipulado, pues a tomar por… » ver todo el comentario
Eso es gente que se puede morir de hambre o acabar durmiendo en la calle. Ya tienen bastantes problemas para que se les quiera andar jodiendo.
Fíjate en la gente que ha heredado todo de sus padres, que lo heredaron de sus abuelos y bisabuelos.... así desde el siglo XV y que no aportan nada a la sociedad pero que viven a cuerpo de rey. Esa situación es totalmente injusta y hay que cortarla.
1. El mito de la "riqueza móvil"
Stevenson argumenta que la gente confunde el dinero con los activos.
* Si un multimillonario se muda a Mónaco, no se lleva consigo sus edificios, sus supermercados o sus terrenos.
* Esos activos (casas, infraestructuras, empresas) permanecen en el país. Si el dueño… » ver todo el comentario
Eso no es ningún problema.
Ya lo hacen. Envían el dinero a los paraísos fiscales y luego lo pierden o pasa loq ue sea, que allí no hay seguridad jurídica.
No nos vengas metiendo miedo con cosas tan absurdas, por favor, que no somos unos putos críos.