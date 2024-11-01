España pensaba que España podía fabricar los trenes perfectos para España. La realidad: España ya busca trenes en Alemania

"No han dado el mejor resultado posible”. Así ha calificado Óscar Puente, ministro de Transportes, el desempeño de la Serie S-106 de Talgo que Renfe ha tenido en funcionamiento. Las palabras las recoge elDiario.es, quienes señalan que Puente acudirá a una factoría de Siemens en Alemania en busca de soluciones. La intención, todo indica, es revertir los malos resultados de los trenes españoles con una adquisición de alemanes que permitan a Renfe volver a competir en igualdad de condiciones con Ouigo e Iryo