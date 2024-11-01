España pensaba que España podía fabricar los trenes perfectos para España. La realidad: España ya busca trenes en Alemania

"No han dado el mejor resultado posible”. Así ha calificado Óscar Puente, ministro de Transportes, el desempeño de la Serie S-106 de Talgo que Renfe ha tenido en funcionamiento. Las palabras las recoge elDiario.es, quienes señalan que Puente acudirá a una factoría de Siemens en Alemania en busca de soluciones. La intención, todo indica, es revertir los malos resultados de los trenes españoles con una adquisición de alemanes que permitan a Renfe volver a competir en igualdad de condiciones con Ouigo e Iryo
Pero en esta ocaison se han cruzado con la incapacidad de gestionar del PP. En su afán de colgarse medallas de austeridad, realizaron una compra de trenes de unos 10M de € menos por tren respecto unos de alta Velocidad normal. Eso con un lote grande si muchos millones de euros para presumir. Lo que pasa que esa merma va en funciones básicas de confort. Sin suspensiones, asientos horribles, espacio mínimo para tripulación. Y otras cositas.
Se ha podido funcionar con problemas hasta ahora, pero de repente, están saliendo más cosas que no deberían.
Por esa razón, la derecha está calladita con esta cagada tan grande. Porque es una compra suya.
Amos no son problemas del diseño del vagon en si si no del interior...