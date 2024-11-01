España es el país con mayor porcentaje de calvos

El 44.5% de la población española presenta algún grado de calvicie. Le sigue Italia, en segunda posición, con un 44,37%. Por delante de Francia (44,25%) o Alemania(41,51%). Dentro del Top 10 también encontramos a países como Croacia, República Checa, Noruega o Estados Unidos. Los asiáticos lucen cabelleras frondosas durante toda su vida, excepto en Arabia Saudí (39,75%), Emiratos Árabes Unidos (38,10%) y Japón (35,69%). Dentro de España, los gallegos son los menos calvos mientras que el 89% de los hombres castellanoleoneses tienen calvicie.