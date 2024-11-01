edición general
España es el país con mayor porcentaje de calvos

El 44.5% de la población española presenta algún grado de calvicie. Le sigue Italia, en segunda posición, con un 44,37%. Por delante de Francia (44,25%) o Alemania(41,51%). Dentro del Top 10 también encontramos a países como Croacia, República Checa, Noruega o Estados Unidos. Los asiáticos lucen cabelleras frondosas durante toda su vida, excepto en Arabia Saudí (39,75%), Emiratos Árabes Unidos (38,10%) y Japón (35,69%). Dentro de España, los gallegos son los menos calvos mientras que el 89% de los hombres castellanoleoneses tienen calvicie.

herlocksholmes #7 herlocksholmes
Por eso Enid Blyton escribió en España "los cinco contra el calvo"
ChatGPT #5 ChatGPT
Según otro foro: muertos en vida
Casiopeo #2 Casiopeo
Guapos, listos , simpáticos, con un po.... No lo podemos tener todo.
pazentrelosmundos #8 pazentrelosmundos
Se hacen estadísticas de to... Hasta quien enseña más el culo!
HeilHynkel #19 HeilHynkel
Es el país de la Kalvo Borroka.
karakol #14 karakol
#13 El pelo es pelo. :-D

Cuando tienes sed no preguntas la marca del agua que te dan. :troll:
karakol #11 karakol
Para eso Moloch creo Turquía.
Spirito #13 Spirito
#11 Claro y te implantan pelo de rata de última generación. :troll:
#16 EISev
Rafa Nadal, el español con mayor prestigio deportivo reciente

Amancio Ortega, el español con mayor poderío económico

Pablo Picasso, el artista español más reconocido

Trio de melones en la tragaperras

De Franco no hablo que estamos en Menéame :professor:
YSiguesLeyendo #10 YSiguesLeyendo *
ya hemos descubierto el principal mérito de Tellado: lo mantienen ahí porque representa a esa gran mayoría silenciosa de calvas que camuflan mentes brillantes. y claro, ves su boliche y es imposible no sentirte identificado y orgulloso del tuyo
Urasandi #18 Urasandi
El El 44.5% de la población española, suponiendo que la mitad son mujeres y que tienen menos casos de calvicie ¿supone que prácticamente todos los tios somos calvos?
Alakrán_ #15 Alakrán_
Este finde de semana, me he visto en un vídeo... me falta más pelo en la coronilla... Cómo nunca me lo veo por mí pelazo... Que depresión más grande!
Chinchorro #1 Chinchorro
Campeooooooones, campeoooooooones...

:troll:
#17 Leon_Bocanegra
Yo no estoy calvo :foreveralone:
Spirito #3 Spirito
Yo tengo bastante pelo. xD
ChatGPT #6 ChatGPT
#3 pero en el lugar correcto?
Spirito #12 Spirito
#6 Sí, en la cabeza superior. :troll:
Andreham #4 Andreham
Ya es una putada que donde más pega el sol más calvos seamos.
Enero2025 #9 Enero2025
Calvocracia
