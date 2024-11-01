España liderará el avance del PIB en Europa durante 2026 con un crecimiento del 2,1%

España se situará a la cabeza del crecimiento económico en Europa en 2026, con una previsión de aumento del PIB del 2,1% interanual, lo que supone 0,9 puntos porcentuales más que la media europea, que se quedará en el 1,2%, según el informe Economic Outlook 2026, elaborado por Mastercard Economics y presentado este miércoles.
Venid a mi y rabiad
¿Eso es un eufemismo para decir Inmigración?
El mayor robo de la historia, de intentar conquistar el mundo a ser unos camareros pobres, tremendo downgrade
"A su vez los trabajadores cobran entorno a un 25% menos que en Europa pero tienen la vivienda un 70% más cara"
Esto ya, no sé si lo comparas con la media o con algún país en concreto, pero viendo lo que han subido cosas básicas como electricidad o alimentación, lo que está claro es que hay que subir los sueldos.
España está construyendo alrededor de menos de la mitad mitad de viviendas nuevas que hogares se están formando al año. Las viviendas nuevas rondaban 85.000–100.000 unidades al año en 2024-2025, en el mismo periodo se han creado aproximadamente 230.000 nuevos hogares, eso deja un déficit anual de 130.000 casas
Por mucho que expropies, por mucho que regules el alquiler y por muchas pajas mentales con el IBI que te montes, eso no soluciona el problema.
Y para que… » ver todo el comentario
Pero... ¿la vivienda es un 70% más cara con respecto a Europa? ¿O con respecto a qué?
Porque si me dices que el alquiler "normal" en España es (me lo invento) 1k, ¿el alquiler "normal" en Europa es de 300? ¿Seguro? ¿O dices que ha subido un 70% desde una fecha arbitraria, como por ejemplo el COVID?
www.vozpopuli.com/economia/el-bce-alerta-de-la-crisis-de-vivienda-en-e
Que cachondo el tío, debe ir hasta el culo de droja o de ironía gorda.