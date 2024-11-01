España liderará el avance del PIB en Europa durante 2026 con un crecimiento del 2,1%

España se situará a la cabeza del crecimiento económico en Europa en 2026, con una previsión de aumento del PIB del 2,1% interanual, lo que supone 0,9 puntos porcentuales más que la media europea, que se quedará en el 1,2%, según el informe Economic Outlook 2026, elaborado por Mastercard Economics y presentado este miércoles.