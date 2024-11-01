edición general
España liderará el avance del PIB en Europa durante 2026 con un crecimiento del 2,1%

España se situará a la cabeza del crecimiento económico en Europa en 2026, con una previsión de aumento del PIB del 2,1% interanual, lo que supone 0,9 puntos porcentuales más que la media europea, que se quedará en el 1,2%, según el informe Economic Outlook 2026, elaborado por Mastercard Economics y presentado este miércoles.

Ze7eN #3 Ze7eN *
Ahora que el PSOE ha solucionado los problemas macroeconómicos de España, tenemos dos opciones, votar a la derecha para que vuelva a arrasar el país y dejarlo como un erial y un pozo de corrupción, o votar a la izquierda de verdad para qué solucione los problemas de vivienda y de salarios y que esos datos macroeconómicos se trasladen a los que realmente lo necesitamos, a la clase obrera. Es la hora de dar un paso adelante.

Venid a mi y rabiad :troll:
Pyrefox #8 Pyrefox
#3 el PIB que tenemos está basado en la regulación laboral y la subida del SMI, ha sido sobre todo la yoli, con todo la cosa no está para tirar cohetes. Y concuerdo en que el PP no habría conseguido este resultado, la harían liado con vox… y bueno ahí estarán para liarla igual en un par de años … espero no tener que verlo.
ChukNorris #13 ChukNorris
#8 el PIB que tenemos está basado en la regulación laboral

¿Eso es un eufemismo para decir Inmigración?
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
A su vez los trabajadores cobran entorno a un 25% menos que en Europa pero tienen la vivienda un 70% más cara

El mayor robo de la historia, de intentar conquistar el mundo a ser unos camareros pobres, tremendo downgrade
#5 Piscardo_Morao
#1 Lo de la vivienda se arregla fácil, si tienes una vivienda pagas el IBI normal, con 2 el doble de cada vivienda, con 3 el triple, con 4 el cuádruple y así por cada vivienda que tengas. Verías tú que pronto empiezan a vender los grandes propietarios y fondos buitre.

"A su vez los trabajadores cobran entorno a un 25% menos que en Europa pero tienen la vivienda un 70% más cara"

Esto ya, no sé si lo comparas con la media o con algún país en concreto, pero viendo lo que han subido cosas básicas como electricidad o alimentación, lo que está claro es que hay que subir los sueldos.
BlackDog #10 BlackDog *
#5 Si, lo del IBI muy bonito.

España está construyendo alrededor de menos de la mitad mitad de viviendas nuevas que hogares se están formando al año. Las viviendas nuevas rondaban 85.000–100.000 unidades al año en 2024-2025, en el mismo periodo se han creado aproximadamente 230.000 nuevos hogares, eso deja un déficit anual de 130.000 casas

Por mucho que expropies, por mucho que regules el alquiler y por muchas pajas mentales con el IBI que te montes, eso no soluciona el problema.

Y para que…   » ver todo el comentario
Andreham #9 Andreham
#1 Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm creo que te estás haciendo trampas al solitario, seguramente aposta porque estás caladito.

Pero... ¿la vivienda es un 70% más cara con respecto a Europa? ¿O con respecto a qué?

Porque si me dices que el alquiler "normal" en España es (me lo invento) 1k, ¿el alquiler "normal" en Europa es de 300? ¿Seguro? ¿O dices que ha subido un 70% desde una fecha arbitraria, como por ejemplo el COVID?
NPCMeneaMePersigue #12 NPCMeneaMePersigue
#9 #1 El BCE alerta de la crisis de vivienda en España: los precios están un 70% más inflados que en Europa
www.vozpopuli.com/economia/el-bce-alerta-de-la-crisis-de-vivienda-en-e
angelitoMagno #2 angelitoMagno
España y Venezuela, motores económicos en sus regiones.
#7 okeil
Por la misma razón, los salarios deberían incrementarse automáticamente con la inflación, es evidente, y eso debería quedar plasmado en el estatuto de los trabajadores. Es más, el incremento de las pensiones, es a subida pasada, sube en relación al incremento del ipc del año anterior, mientras que por lo general los.convenios establecen subidas en relación a la previsión del año siguiente, y revisables con el ipc del año siguiente. Propondría que el estatuto incluyera esa cláusula de revisión aplicable, especialmente a los convenios que se "bloquean" durante años.
Jakeukalane #14 Jakeukalane
#7 eso sí te suben algo. Ahora mismo no suben nada de nada.
#4 ddomingo
Fondos europeos y turismo... Si el motor de la UE...
g3_g3 #11 g3_g3
Dice #_3 que "Ahora que el PSOE ha solucionado los problemas macroeconómicos de España"

Que cachondo el tío, debe ir hasta el culo de droja o de ironía gorda. xD xD xD xD xD
#15 muerola
los regres rabiando en la noticia lo cual implica que es una buena noticia
Pyrefox #6 Pyrefox
Menudo liderazgo… esta la cosa tiznada .
