España gira a la (ultra) derecha: ¿un volantazo o un cambio sin marcha atrás?

El CIS también evidencia en sus barómetros que los votantes cada vez se perciben a sí mismos como más de derechas o más de izquierdas, adoptando posturas cada vez más radicales en una escala del uno al diez. Esto no ocurría hace veinte o treinta años, toda vez que los actores políticos eran entonces "tres o cuatro" y tenían discursos más moderados. "El bipartidismo arrastraba a los votantes hacia el centro, porque había pocas formaciones en los extremos. Esto ha cambiado con la aparición de nuevos partidos políticos
A mi no me parece preocupante que haya más abanico si conseguimos hacer politica con el en lugar de confrontacion constante, lo que si me parece preocupante es que ese abanico se haya polarizado en dos bandos incapaces de buscar consensos. Y aquí la responsabilidad mayoritaria es de los partidos de… » ver todo el comentario
Señores soy un radical.
Señorxs, soy un ultra.
Quizás no giran a la ultra derechista, quizás solo desprecian esta progresia de pijos en la que se ha convertido los partidos de izquierdas.
Hace un tiempo vi una portada en meneame de que la mayoría de votantes de vox sólo tenían la eso, en tono despreciante.
Esos no eran de izquierdas?