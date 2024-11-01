edición general
4 meneos
10 clics
España gira a la (ultra) derecha: ¿un volantazo o un cambio sin marcha atrás?

España gira a la (ultra) derecha: ¿un volantazo o un cambio sin marcha atrás?

El CIS también evidencia en sus barómetros que los votantes cada vez se perciben a sí mismos como más de derechas o más de izquierdas, adoptando posturas cada vez más radicales en una escala del uno al diez. Esto no ocurría hace veinte o treinta años, toda vez que los actores políticos eran entonces "tres o cuatro" y tenían discursos más moderados. "El bipartidismo arrastraba a los votantes hacia el centro, porque había pocas formaciones en los extremos. Esto ha cambiado con la aparición de nuevos partidos políticos

| etiquetas: españa , derecha , izquierda , extrema
4 0 0 K 37 politica
4 comentarios
4 0 0 K 37 politica
#1 surco *
Formaciones en los extremos ha habido siempte, pero es cierto que tanto PP como PSOE conseguían aglutinar más espacio electoral que ahora y las dejaban sin opciones de significancia parlamentaria.
A mi no me parece preocupante que haya más abanico si conseguimos hacer politica con el en lugar de confrontacion constante, lo que si me parece preocupante es que ese abanico se haya polarizado en dos bandos incapaces de buscar consensos. Y aquí la responsabilidad mayoritaria es de los partidos de…   » ver todo el comentario
0 K 11
#2 Kikoncito *
Es normal ser extremista. Si consideras que es una vergüenza la justicia de este país, la sola admisión a tramite aunque luego se desestimase de la denuncia contra Zp el otro dia es repugnante. Si piensas que gobiernos como el de IDA, que no ha sacado ni una sola ley y se basa en "perro Sanché hdp" no deberían tener cabida en una sociedad medianamente inteligente o consideras que un señor que era amigo de narcos cuando presidia la mayor distribuidora del país, no debería ostentar cargo publico alguno, eres rojo radical.
Señores soy un radical.
0 K 7
Quel #3 Quel
#2 Si rechazar la corrupción del gobierno, señalar su mala gestión y estar wn contra de sus políticas de igualdad me hace ser ultra.
Señorxs, soy un ultra.
1 K 13
Druidaferal #4 Druidaferal *
Quizás habría que hacer una autocrítica.
Quizás no giran a la ultra derechista, quizás solo desprecian esta progresia de pijos en la que se ha convertido los partidos de izquierdas.
Hace un tiempo vi una portada en meneame de que la mayoría de votantes de vox sólo tenían la eso, en tono despreciante.
Esos no eran de izquierdas?
0 K 6

menéame