España entre las favoritas para acoger la fábrica de Hongqi en Europa

Con esta decisión el grupo se suma a otros fabricantes asiáticos que buscan sortear los aranceles impuestos por la Unión Europea a los coches chinos y, de paso, reforzar su imagen y competitividad en la región. Así lo ha confirmado Giles Taylor, jefe de diseño de Hongqi, en una entrevista con Automotive News, donde dejó claro que la marca tiene intención de levantar una planta en Europa. En concreto, barajan ubicaciones en Escandinavia, Europa del Este y el sur del continente.
| etiquetas: hongqi , fabrica , españa , europa
Si tienen pulido el tema del software chino que siempre es un coñazo tratar con ello, es un coche de lujo (en su fiabilidad ya no entro).
Spoiler alert: Giles Taylor, fue jefe de diseño de Rolls‑Royce.
Y con esto es un tema por ambas partes. Los chinos que alargan todo mucho, y la prensa que de… » ver todo el comentario
y mientras tanto... el tejido empresarial cada vez más seco.