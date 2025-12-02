edición general
España entre las favoritas para acoger la fábrica de Hongqi en Europa

Con esta decisión el grupo se suma a otros fabricantes asiáticos que buscan sortear los aranceles impuestos por la Unión Europea a los coches chinos y, de paso, reforzar su imagen y competitividad en la región. Así lo ha confirmado Giles Taylor, jefe de diseño de Hongqi, en una entrevista con Automotive News, donde dejó claro que la marca tiene intención de levantar una planta en Europa. En concreto, barajan ubicaciones en Escandinavia, Europa del Este y el sur del continente.

5 comentarios
Grahml
Sin duda son vehículos que llaman la atención, sobre todo por su frontal tipo "Rolls Royce" del E-HS9 que se ve en la miniatura.

Si tienen pulido el tema del software chino que siempre es un coñazo tratar con ello, es un coche de lujo (en su fiabilidad ya no entro).


Spoiler alert: Giles Taylor, fue jefe de diseño de Rolls‑Royce.
Torrezzno
Honqi, omoda, ya no se curran ni los nombres.
Connect
#2 Los chinos llevan haciendo estos varios años. Movilizan a las autoridades, despiertan a la prensa y después nada de nada. La única que está en España es Jaecco, pero porque un grupo de empresarios españoles tiraron adelante EBRO, que en realidad son modelos chinos customizados con la marca española. Pero de los planes de fabricar aquí Omoda o Jaecco, nada de nada. Llevan retrasando el tema años.

Y con esto es un tema por ambas partes. Los chinos que alargan todo mucho, y la prensa que de…   » ver todo el comentario
ChatGPT
#3 todos juegan a diferentes facetas del mismo juego, los medios al click, los políticos a que parezca que crean tejido empresarial, los chinos a obtener publi gratis, y calentar las subvenciones.

y mientras tanto... el tejido empresarial cada vez más seco.
