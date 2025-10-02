España se enfrenta a una subida del combustible de hasta el 30 % por el nuevo régimen de emisiones

El RCDE2, aprobado dentro del paquete climático Fit for 55, funciona como un mercado independiente de derechos de emisión. Los distribuidores y comercializadoras de combustibles, que deberán adquirir derechos en función de sus ventas. Ese coste adicional se trasladará, inevitablemente, al precio final de la gasolina, el gasóleo o el gas utilizado para calefacción. El Ministerio para la Transición Ecológica confirma que el nuevo esquema abarcará al transporte por carretera y a los edificios