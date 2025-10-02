España se enfrenta a una subida del combustible de hasta el 30 % por el nuevo régimen de emisiones

El RCDE2, aprobado dentro del paquete climático Fit for 55, funciona como un mercado independiente de derechos de emisión. Los distribuidores y comercializadoras de combustibles, que deberán adquirir derechos en función de sus ventas. Ese coste adicional se trasladará, inevitablemente, al precio final de la gasolina, el gasóleo o el gas utilizado para calefacción. El Ministerio para la Transición Ecológica confirma que el nuevo esquema abarcará al transporte por carretera y a los edificios
| etiquetas: combustible , derecho de emisión , co2 , transporte
Yo estoy yendo más días en moto a trabajar y menos en coche. Y aprovecho al máximo los días de teletrabajo, desde que hay más atascos en Madrid voy a la oficina el mínimo obligatorio.
Convencer? La parte mágica de ofrecer una solución que no suponga la ruina del negocio te la saltas, claro.
Hagamos magia para electrificar todo sin cambiar un ápice el sistema, venga, vamos, que me espero sentado, tecno-optimistas