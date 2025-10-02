edición general
España se enfrenta a una subida del combustible de hasta el 30 % por el nuevo régimen de emisiones

El RCDE2, aprobado dentro del paquete climático Fit for 55, funciona como un mercado independiente de derechos de emisión. Los distribuidores y comercializadoras de combustibles, que deberán adquirir derechos en función de sus ventas. Ese coste adicional se trasladará, inevitablemente, al precio final de la gasolina, el gasóleo o el gas utilizado para calefacción. El Ministerio para la Transición Ecológica confirma que el nuevo esquema abarcará al transporte por carretera y a los edificios

#1 Perrota
Paneles solares y coche eléctrico. Lo malo es convencer a los profesionales a apostar por la electrificación del transporte ligero y pesado. Son como los taxistas apoyando la Cope y el PP. Hasta que se dieron cuenta que les perjudicaban gravemente por su liberalización. Pero ya era tarde.
#6 chochis
#1 yo tengo coche y buena tarifa, pago 1,5€ a los 100. No vuelvo a uno de combustible ni harto.
#7 EISev *
#1 no es la única solución

Yo estoy yendo más días en moto a trabajar y menos en coche. Y aprovecho al máximo los días de teletrabajo, desde que hay más atascos en Madrid voy a la oficina el mínimo obligatorio.
#8 Dav3n
#1 Lo malo es convencer a los profesionales a apostar por la electrificación del transporte ligero y pesado

Convencer? La parte mágica de ofrecer una solución que no suponga la ruina del negocio te la saltas, claro.

Hagamos magia para electrificar todo sin cambiar un ápice el sistema, venga, vamos, que me espero sentado, tecno-optimistas :-D
reithor #4 reithor
Ahí están esos aranceles a los coches eléctricos chinos para facilitar que la gente de este paso. Libre mercado el que tengo aquí colgado.
Torrezzno #2 Torrezzno
Prefería el antiguo régimen
Khadgar #3 Khadgar
yo_le_echo_20.mp3
Penetrator #5 Penetrator
Enésimo tiro en el pie de la UE. :wall:
