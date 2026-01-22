edición general
España descubre cómo saber cuándo va a estallar un volcán con dos días de antelación

España descubre cómo saber cuándo va a estallar un volcán con dos días de antelación

Anticipar una erupción volcánica en plena ciudad ya no es ciencia ficción. Un equipo de científicos españoles ha desarrollado una metodología pionera capaz de avisar con hasta 48 horas de antelación de una erupción de un volcán, un avance que puede cambiar por completo la gestión de emergencias naturales en zonas habitadas.

El método ha sido desarrollado por expertos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y la Universidad de Valencia, y sus resultados se han publicado en la revista...

sorrillo #1 sorrillo
Enhorabuena por ello, pero leyendo el titular esperaba un "con mínimo 48 horas de antelación" en vez de "con hasta 48 horas de antelación".
ingenierodepalillos #2 ingenierodepalillos
De nada, Hawai.
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Ha sido la IA.
#4 Leclercia_adecarboxylata
Noticia sospechosamente buena, sería uno de las noticias del año sino de la década y a mayor grandiosidad de la noticia mayor probabilidad de que esté adulterada. Pero vamos a pensar bien y que efectivamente sea así.
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Falso. Los volcanes no estallan... se deconstruyen identitariamente.
#11 silzul
#5 Algunos fluyen
jonolulu #6 jonolulu
Si algo aprendí de los tuiteros de Vox cuando lo de La Palma es que las erupciones las provoca Perro Sánxe, así que lo más efectivo sería torturarle para que confiese
Professor #7 Professor *
Ahora sólo falta que aprendan a prever pandemias de covid, apagones eléctricos,danas, y accidentes de tren, con dos dias de antelación
Vamos en el buen camino.
karakol #8 karakol
Si esto es cierto es un notición por la cantidad de vidas que podría salvar, siempre que no haya un Mazón al cargo, claro.

Enhorabuena a los premiados. :hug:
maxxcan #9 maxxcan
Pues sí parece que es así pero yo pondría el enlace al CSIC, directamente.

www.csic.es/es/actualidad-del-csic/un-nuevo-metodo-permite-pronosticar
mahuer #10 mahuer
Ahora sí da tiempo para comer. xD
Sr.No #12 Sr.No
La precisión de los "dos días" es lo que me mata xD
