Se está produciendo un cambio silencioso al otro lado del Atlántico, no en los titulares, sino en los protocolos. El nuevo pacto de seguridad de Canadá con España puede parecer meramente procedimental, pero sus implicaciones llegan hasta el corazón de la OTAN, la influencia industrial y la silenciosa reorganización de las alianzas. Este es el tipo de acuerdo que redefine quién tiene acceso, quién tiene influencia y quién se queda atrás. Canadá y España firmaron un pacto de defensa vinculante (GSOA) que permite el acceso compartido a información
| etiquetas: españa , canada , otan , eeuu
Canadá y España firmaron un pacto de defensa vinculante (GSOA) que permite el acceso compartido a información clasificada y la colaboración industrial.
Las empresas canadienses obtienen acceso al sector de defensa español, mientras que España aprovecha la inteligencia artificial, los minerales y los conocimientos técnicos sobre el Ártico de Canadá.
España se perfila como un pivote meridional, una piedra angular silenciosa de la arquitectura transatlántica… » ver todo el comentario