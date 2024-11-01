El espacio-tiempo podría no existir: la física lo describe como un mapa útil, pero no como una realidad tangible

Desde hace más de un siglo, la teoría de la relatividad general convirtió al espacio-tiempo en un protagonista indiscutible de la física. Bajo esta visión, la gravedad no es una fuerza invisible, sino la curvatura del espacio-tiempo que obliga a los objetos a moverse por trayectorias determinadas. Una idea elegante, poderosa… y profundamente intuitiva.



Pero hay un giro inesperado: algunos científicos sugieren que, en realidad, el espacio-tiempo no existe como tal.