El espacio-tiempo podría no existir: la física lo describe como un mapa útil, pero no como una realidad tangible

Desde hace más de un siglo, la teoría de la relatividad general convirtió al espacio-tiempo en un protagonista indiscutible de la física. Bajo esta visión, la gravedad no es una fuerza invisible, sino la curvatura del espacio-tiempo que obliga a los objetos a moverse por trayectorias determinadas. Una idea elegante, poderosa… y profundamente intuitiva.

Pero hay un giro inesperado: algunos científicos sugieren que, en realidad, el espacio-tiempo no existe como tal.

2 comentarios
shapirowilks #1 shapirowilks *
Envío está noticia principalmente para abrir un poco de debate sobre el tema y, por qué no, las consecuencias para los viajes en el tiempo y la cultura pop.

Emosido engañados??
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
#1 si los viajes en el tiempo fueran posibles ya habríamos venido del futuro.
