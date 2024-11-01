Escocia obligará a instalar casitas para aves en todos los edificios nuevos

Escocia ha dado un paso decisivo para proteger a la fauna urbana. El Parlamento de Escocia ha aprobado una nueva ley que obligará a instalar “ladrillos Swift” en todos los edificios de nueva construcción, una medida pensada para garantizar espacios de anidación a las aves que viven en las ciudades. Estos ladrillos son bloques huecos integrados directamente en las fachadas, diseñados para que aves como los vencejos puedan anidar de forma segura. Se trata de una solución sencilla, de bajo coste, que no afecta a la estructura del edificio.