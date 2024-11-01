edición general
Escocia obligará a instalar casitas para aves en todos los edificios nuevos

Escocia ha dado un paso decisivo para proteger a la fauna urbana. El Parlamento de Escocia ha aprobado una nueva ley que obligará a instalar “ladrillos Swift” en todos los edificios de nueva construcción, una medida pensada para garantizar espacios de anidación a las aves que viven en las ciudades. Estos ladrillos son bloques huecos integrados directamente en las fachadas, diseñados para que aves como los vencejos puedan anidar de forma segura. Se trata de una solución sencilla, de bajo coste, que no afecta a la estructura del edificio.

ur_quan_master #1 ur_quan_master
Plaga de vencejos y extinción de otra especies en breve. :troll:
0 K 12
Veelicus #2 Veelicus
#1 Ojala hubiese mas vencejos y gorriones, se comen todos los mosquitos que no traen mas que enfermedades
1 K 27
#7 mcfgdbbn3 *
#2: Sí, pero ponerlos en edificios no lo veo muy práctico.

Que hagan un trozo de pared en medio de la calle para que así no tengas los pájaros en tu casa.

En primavera no me imagino cómo tiene que ser como empiecen los polluelos a decir 3.1416, 3.1416, 3.1416, 3.1416, 3.1416, 3.1416... todo el rato, sin parar. Y que además me imagino que los nidos habrá que limpiarlos... ¿Quién lo hace? Mejor en la calle y que lo limpie el ayuntamiento. Y por otro lado, la gripe aviar no la tienes al lado de tu ventana.
0 K 12
Veelicus #8 Veelicus
#7 Es cuestión de hacer las cosas con sentido, poner el nido donde debajo haya un arbol, o una repisa debajo para que las cacas no caigan encima de la gente.
Pero como idea me parece bien
0 K 11
ctrlaltsupr1 #3 ctrlaltsupr1
#1 En todo caso, plaga de cagadas de vencejos, que echan al salir del nido y son bastante grandes.
1 K 19
#6 soberao
#3 Hay perros que echan cagadas más grandes que un vencejo y dueños que no las recogen. Luego vas por la calle con la cabeza agachada como si no quisieras hablar con nadie cuando estás atento a dónde pisas como si fuera un campo de minas.
0 K 16
#4 HangTheRich
Putas regulaciones que hacen construir imposibleeeeeeeeeeeeeeeeew
0 K 8
cdya #5 cdya
Qué menos, después de no parar de destruir su mundo.
0 K 9

