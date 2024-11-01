Escocia obligará a instalar casitas para aves en todos los edificios nuevos

Escocia ha dado un paso decisivo para proteger a la fauna urbana. El Parlamento de Escocia ha aprobado una nueva ley que obligará a instalar “ladrillos Swift” en todos los edificios de nueva construcción, una medida pensada para garantizar espacios de anidación a las aves que viven en las ciudades. Estos ladrillos son bloques huecos integrados directamente en las fachadas, diseñados para que aves como los vencejos puedan anidar de forma segura. Se trata de una solución sencilla, de bajo coste, que no afecta a la estructura del edificio.
| etiquetas: escocia , aves , edificios , fauna urbana
Que hagan un trozo de pared en medio de la calle para que así no tengas los pájaros en tu casa.
En primavera no me imagino cómo tiene que ser como empiecen los polluelos a decir 3.1416, 3.1416, 3.1416, 3.1416, 3.1416, 3.1416... todo el rato, sin parar. Y que además me imagino que los nidos habrá que limpiarlos... ¿Quién lo hace? Mejor en la calle y que lo limpie el ayuntamiento. Y por otro lado, la gripe aviar no la tienes al lado de tu ventana.
Pero como idea me parece bien