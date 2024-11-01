edición general
Se escapa un preso del Hospital de Jerez deslizándose por la fachada con sábanas

Un preso ingresado en el Hospital de Jerez se ha escapado deslizándose por la fachada gracias a unas sábanas anudadas. Trabajadores del centro hospitalario confirman que "cuando el personal de Enfermería ha entrado en la habitación a primera hora para tomar la temperatura y las constantes, se encontraron la habitación vacía, la ventana abierta y las sábanas colgando. Había vigilancia policial en la puerta, por fuera". "Al parecer estaba en Hospital custodiado para ser ingresado en prisión tras el alta médica", subrayan.

tunic #1 tunic
Un clásico imperecedero.
3
Torrezzno #4 Torrezzno
Como esta es SAS de verdad
0
Gry #3 Gry
¿Que nudo utilizó?

Yo lo intenté una vez cuando tenía como 10 años y las sábanas se desataron. :-/
0
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Como en muchas películas pasa.
0
#5 sorecer
Tanto IA y tontunas. Si quieres ideas de verdad, 13 rue del percebe...
0

