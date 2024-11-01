Se escapa un preso del Hospital de Jerez deslizándose por la fachada con sábanas

Un preso ingresado en el Hospital de Jerez se ha escapado deslizándose por la fachada gracias a unas sábanas anudadas. Trabajadores del centro hospitalario confirman que "cuando el personal de Enfermería ha entrado en la habitación a primera hora para tomar la temperatura y las constantes, se encontraron la habitación vacía, la ventana abierta y las sábanas colgando. Había vigilancia policial en la puerta, por fuera". "Al parecer estaba en Hospital custodiado para ser ingresado en prisión tras el alta médica", subrayan.