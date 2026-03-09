El error Von der Leyen

(Visible en modo lectura) Ha salvado la cara en Ucrania, pero ha protagonizado escenas ignominiosas en las negociaciones con Donald Trump, como esa foto en un campo de golf escocés (propiedad del propio Trump) tras un acuerdo comercial que acabó con una foto que parece La rendición de Breda. Y sobre todo ha tenido un papel impresentable con Gaza, siempre a favor de Israel, siempre del lado de Estados Unidos