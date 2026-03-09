El error Von der Leyen

(Visible en modo lectura) Ha salvado la cara en Ucrania, pero ha protagonizado escenas ignominiosas en las negociaciones con Donald Trump, como esa foto en un campo de golf escocés (propiedad del propio Trump) tras un acuerdo comercial que acabó con una foto que parece La rendición de Breda. Y sobre todo ha tenido un papel impresentable con Gaza, siempre a favor de Israel, siempre del lado de Estados Unidos
| etiquetas: error , von der leyen , garrafal
¿Salvar la cara es prologar la guerra mientras arruina Europa? Von Der Brujen es una corrupta sionista que simplemente esta en su linea, nunca ha sido buena ni para Europa ni para los pueblos que integran la UE.
En Ucrania ha hecho lo mismo que en los otros escenarios ... hacer lo que le manda el amo yanki. Ya lo dijo Merkel, la tregua era una farsa para armar a Ucrania.
Puede ser que lo haga por superviviencia .. pero mira, mientras vaya por ese lado, larga vida a Sanchez.
ese jardín europeo.