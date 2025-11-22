edición general
2 meneos
4 clics

Erola, científica española que vive en Edimburgo: "Tengo mejor sueldo, 35 horas a la semana y 36 días de vacaciones"

Su relato encaja con una clara tendencia estructural. El informe de Xartec Salut (CREB-UPC), publicado a finales de 2024, cifraba en 20.000 los doctorados españoles establecidos en el extranjero. Es una cifra que no ha dejado de crecer y que refleja el deterioro de las oportunidades científicas en España, incluso para perfiles formados en universidades de referencia como la suya.

| etiquetas: erola , científica española , edimburgo , condiciones laborales
2 0 0 K 24 actualidad
9 comentarios
2 0 0 K 24 actualidad
pazentrelosmundos #2 pazentrelosmundos
#0 no se ve.  media
1 K 33
Abrildel21 #5 Abrildel21
#2 Gracias. No puedo editar el enlace. ¿Podrías cambiarlo a este otro, por favor?
www.elespanol.com/ciencia/salud/20251122/erola-cientifica-espanola-viv
0 K 13
Abrildel21 #7 Abrildel21
#4 Muchas gracias.
1 K 26
Supercinexin #8 Supercinexin
Está Reino Unido como para hacer caso a la enésima científica española que no tiene padrinos y se larga fuera.

Las universidades de UK están todas arruinadas, el Russell Group está hecho polvo. Los científicos cobran en cacahuetes y los despidos (aquí no son funcionarios fijos pasiempre como los privilegiados del CSIC) están a la orden del día.

Errónea o sensacionalista, a elegir.
0 K 18
#6 encurtido
Prácticamente cualquier profesión se paga mejor en Escocia que en España. Notición: unos países son más ricos que otros.
0 K 7
Abrildel21 #9 Abrildel21
#6 @admin u otra alma caritativa. ¿Podrías editar el enlace y poner este? www.elespanol.com/ciencia/salud/20251122/erola-cientifica-espanola-viv
Gracias.
0 K 13
alcama #1 alcama
Ya, pero en España estamos luchando contra el franquismo
4 K -44
Abrildel21 #3 Abrildel21
#1 Lamento enormemente no poderte votar negativo.
2 K 43
RoterHahn #4 RoterHahn
#3
Lo he hecho por ti. ;)
0 K 13

menéame