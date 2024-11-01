edición general
Erika Kirk es una “estafadora” y Charlie era un “racista”: conductora de pódcast desata ola de críticas

Las declaraciones surgieron luego de que Erika Kirk, directora ejecutiva de Turning Point USA, afirmara que las mujeres votaron por Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York porque buscan que el gobierno actúe como un “reemplazo” de las relaciones personales. “Lo que no quiero que pase es que las mujeres, las jóvenes de la ciudad, vean al gobierno como una solución”. En su crítica, señaló la contradicción entre que una influencer conservadora promueva que las mujeres se queden en casa para formar una familia, mientras ella misma lidera eventos

Erika Kirk está haciendo caja a costa de su difunto marido, es una sinvergüenza. En este punto coinciden, curiosamente, Welch y la derechista montaraz Candace Owens
#1 Si, pero la podcaster de la que hablan no es Candace Owens, que jamás hablaría mal de Charlie Kirk, eran amigos. Que Erika Kirk es un bulto sospechoso está claro. Es la mayor beneficiada de todo este asunto. De buenas a primeras se ve como CEO de una organización que ha ingresado 150 millones de dolares a partir del asesinato de su marido. Y es una pésima actriz, no sabe ni fingir la pena.
#3 La verdad que es asombrosa la cantidad de intereses oscuros que hay entorno a Turning Point USA. Mucho dinero y muchos intereses. Si es cierto que Kirk empezaba a virar el discurso, que empezaba a renegar de los sionistas y que se quería pasar al catolicismo...Digamos que él mismo se cavó su tumba.
#2 He modificado mi comentario para aclarar un poco el concepto de por qué meto a Owens, que es una curiosa coincidencia con sectores más a la izquierda
