Erika Kirk es una “estafadora” y Charlie era un “racista”: conductora de pódcast desata ola de críticas

Las declaraciones surgieron luego de que Erika Kirk, directora ejecutiva de Turning Point USA, afirmara que las mujeres votaron por Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York porque buscan que el gobierno actúe como un “reemplazo” de las relaciones personales. “Lo que no quiero que pase es que las mujeres, las jóvenes de la ciudad, vean al gobierno como una solución”. En su crítica, señaló la contradicción entre que una influencer conservadora promueva que las mujeres se queden en casa para formar una familia, mientras ella misma lidera eventos