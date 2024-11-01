edición general
Candace Owens critica a la viuda de Charlie Kirk luego de que pidiera frenar teorías conspirativas

En su podcast más reciente, Owens sugirió que la actitud de Erika resultaba sospechosa y sostuvo que intentó desestimar presuntas inconsistencias en torno a la muerte de Charlie, con quien afirmó haber tenido una relación cercana. Además, la acusó de padecer el llamado “síndrome de Meghan Markle”, que, según su definición, implica “exigir privacidad cuando conviene y buscar exposición pública cuando también conviene”.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Candence Owens es considerada una woke de derechas como son Tucker Carlson y Ben Shapiro entre otros
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
#1 Eh, no es así. Tucker, Candence, Nick son bando antisionista, anti israel...

Ben Shapiro es bando israel y sionismo
Barney_77 #2 Barney_77
Me encanta ver cómo se destruyen entre ellos. Son escoria y como escoria espero que desaparezcan.
jm22381 #4 jm22381
Ah no, frenar teorías conspirativas no, que es su negocio! :troll:
