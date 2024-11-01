Candace Owens critica a la viuda de Charlie Kirk luego de que pidiera frenar teorías conspirativas

En su podcast más reciente, Owens sugirió que la actitud de Erika resultaba sospechosa y sostuvo que intentó desestimar presuntas inconsistencias en torno a la muerte de Charlie, con quien afirmó haber tenido una relación cercana. Además, la acusó de padecer el llamado “síndrome de Meghan Markle”, que, según su definición, implica “exigir privacidad cuando conviene y buscar exposición pública cuando también conviene”.