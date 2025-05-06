¿Existe una “derecha woke"? (Eng)

edición general
La cuestión que ahora divide a los nombres más importantes de los medios conservadores es si el segundo mandato de Trump desatará una "derecha woke", impulsada por un enfoque similar en el poder, la queja y los ataques agresivos en línea. En las últimas semanas han estallado enfrentamientos entre influyentes de la derecha, como Jordan Peterson, Candace Owens, Tucker Carlson y Ben Shapiro -antes unidos en su apoyo a Trump-, que debaten dónde trazar la línea dentro de MAGA en torno a temas como Israel y tácticas como el acoso en las redes

Mark_ #1 Mark_
Si claro, en España la representa Marhuenda, que un día te habla mal de VOX y al siguiente le termina de lustrar el ojete a toda la directiva actual y futura del PP :-D
gale #2 gale
Woke se está usando como sinónimo de progre. Y la derecha es por definición una ideología conservadora. Por lo tanto, no. No puede haber una ideología conservadora progresista, porque son conceptos contrarios. Es como decir si puede haber una "derecha izquierda".
Puede haber gente más moderada, eso sí
