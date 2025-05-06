¿Existe una “derecha woke"? (Eng)

La cuestión que ahora divide a los nombres más importantes de los medios conservadores es si el segundo mandato de Trump desatará una "derecha woke", impulsada por un enfoque similar en el poder, la queja y los ataques agresivos en línea. En las últimas semanas han estallado enfrentamientos entre influyentes de la derecha, como Jordan Peterson, Candace Owens, Tucker Carlson y Ben Shapiro -antes unidos en su apoyo a Trump-, que debaten dónde trazar la línea dentro de MAGA en torno a temas como Israel y tácticas como el acoso en las redes