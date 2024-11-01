Epic Games: «Los precios de la memoria RAM no bajarán en años», el hardware de gama alta y los videojuegos Tripe A en peligro

Tanto la RAM como la VRAM determinarán la capacidad y complejidad de un modelo en millones de parámetros, pues llega a un punto donde se llena la memoria y se requiere más y más. Es como un juego, si ves que pide 16 GB y tu tienes 8 GB, probablemente no vas a poder iniciarlo siquiera. La demanda de memoria DRAM y NAND por parte de las empresas de IA es cada vez mayor y ya ha superado a la oferta, creando una situación de escasez y una enorme subida de los precios. Hace poco estuvimos comparando memorias RAM DDR5 y aunque podíamos encontrar ofer
Si alguien quiere actualizar el PC en los próximos 4-5 años que se prepare a soltar billetes (ahora saldrá el típico que sigue con el Pentium II) y las empresas de videojuegos se arriesgan a sacar juegos injugables (bueno, esto ya lo hacen) con el HW que tiene la gente.
En cuanto que pinche la burbuja de la IA la corrección va a ser dura. Pero cuanto más se tarde, más va a doler después.
Hoy en día un pc de diez años, e incluso quince años, sigue cubriendo las necesidades de un usuario típico de ordenador. No hablo de quienes quieren jugar a los últimos juegos en 4K con tres monitores sino de quien lo usa para navegar y ofimática.
Los problemas de memoria pueden surgir cuando tienes tropecientas pestañas del navegador ahí muertas de asco, pero poco más.
Pronosticar cosas a futuro cuando se esta en medio de una carrera es complicado, todo depende de como avance la carrera si se descubreo como hacerlo de forma diferente con menos recursos el problema no sera la escasez sino gestionar los recursos que puedan ser innecesarios en un futuro corto si se avanza rapido.
El otro dia vi que estaban mirando memorias con digamos cpu integrada para mayor rendimiento y menor consumo. es una forma de mantenerlas caras… » ver todo el comentario
Pero también entiendo lo que dices y es verdad. Cuando los juegos eran de jugadores para jugadores, y tenías que compensar con calidad y creatividad la falta de recursos, pues quedaba algo que no tenía el realismo de ahora pero quedaba muy bien y era entretenido.
Luego, sale la Wii, lo peta con los "nunchakus", y en dos meses estaba cogiendo polvo porque esos juegos no tenían profundidad ni apenas valor. A la Wii la llamaban 'el virus' porque se expandió para luego no valer para nada.
Los juegos se han corrompido mucho con el vil metal.