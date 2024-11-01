edición general
9 meneos
157 clics
Entrevista a Hrom: YouTube no da para vivir

Entrevista a Hrom: YouTube no da para vivir  

La cara B del éxito. Entrevista a Alberto @Hrom: YouTube no da para vivir.

| etiquetas: hrom , youtuber , ciencia , tecnología , entrevista
7 2 0 K 93 cultura
13 comentarios
7 2 0 K 93 cultura
Comentarios destacados:    
antesdarle #1 antesdarle
Como si yo digo que el fútbol no da para vivir después de jugar una pachanga con amigos. Supongo que hay gente que vive de ello, aunque sea un porcentaje ridículo comparado a la gente que no.
4 K 53
#4 La_fruta_de_ayuso
No da para comprar explosivos xD
1 K 19
#7 mcfgdbbn3
#4: Y lo mejor de todo es que casi no había hecho explosivos, como mucho alguna mezcla incendiaria.
0 K 12
penanegra #2 penanegra
Y lo publica en Youtube :troll:
1 K 18
javibaz #8 javibaz
#2 es una entrevista que le hacen, lo publican otros. :troll:
3 K 56
g3_g3 #12 g3_g3
Cada uno cuenta la feria según le ha ido. xD
0 K 17
woody_alien #5 woody_alien
Si bueno, y yo no tengo un caserío, ni tierras donde quemar coches con termita, ni puedo hacerme un taller cerca del bosque.
0 K 14
Pertinax #6 Pertinax
¿Aún no ha comentado el lobby petanquista?
0 K 11
OrialCon_Darkness #13 OrialCon_Darkness
Que no da para vivir? Por supuesto, un vídeo cada 15 días no te va a dar para vivir, ya que lo que youtube quiere es que saques vídeo casi cada día.
A los youtubers les sale mas rentable hacer 4 vídeos de 10 minutos, que uno de 40 como hace él, si a eso le sumas que solo hace 2 vídeos al mes, pues claro y en botella.
0 K 10
#9 Ovidio
Un máquina al que le falta un hervor
0 K 10
#10 tobruk1234
#9 Un maquina al que le falta un hervor y le pillaron con el carrito de los helados.
0 K 7
#3 exeware
En ese titular falta "Mi"
0 K 9
alfema #11 alfema
#3 Mas bien un me "YouTube no ME da para vivir".
0 K 11

menéame