·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8641
clics
La mierda que me quiere colar Youtube sobre guerra cultural, o algo así
8214
clics
Un hombre manosea los pechos de dos activistas de Femen que habían irrumpido en la misa por Franco
5633
clics
El vídeo sobre "cómo funciona el sistema" que se vuelve a poner de actualidad tras la sentencia al fiscal general: "Miguel Maldonado lo clavó"
4587
clics
Ryan Weideman: el taxista que retrató la noche de NY por décadas
4131
clics
Javier Ruiz indigesta el día a Tellado con este palo tras el desencuentro previo en TVE con Silvia Intxaurrondo
más votadas
424
Falangistas marchan contra el régimen “genocida” del 78 y cantan “Pedro Sánchez, tiro en la nuca”
334
Las anomalías en la instrucción de la causa contra el fiscal general animan el recurso ante el Constitucional para anular la condena
426
Fallece una mujer en Marbella tras no poder acceder a un fármaco: el visado llegó cinco horas después de su muerte
292
La justicia tumba los argumentos del Gobierno de Ayuso para no entregar las actas de inspección de las residencias en lo peor de la pandemia
472
Manuela Carmena, sobre la condena al fiscal general: "Se ha dado un premio al que miente y se castiga al que esclarece la verdad"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
157
clics
Entrevista a Hrom: YouTube no da para vivir
La cara B del éxito. Entrevista a Alberto @Hrom: YouTube no da para vivir.
|
etiquetas
:
hrom
,
youtuber
,
ciencia
,
tecnología
,
entrevista
7
2
0
K
93
cultura
13 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
0
K
93
cultura
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
antesdarle
Como si yo digo que el fútbol no da para vivir después de jugar una pachanga con amigos. Supongo que hay gente que vive de ello, aunque sea un porcentaje ridículo comparado a la gente que no.
4
K
53
#4
La_fruta_de_ayuso
No da para comprar explosivos
1
K
19
#7
mcfgdbbn3
#4
: Y lo mejor de todo es que casi no había hecho explosivos, como mucho alguna mezcla incendiaria.
0
K
12
#2
penanegra
Y lo publica en Youtube
1
K
18
#8
javibaz
#2
es una entrevista que le hacen, lo publican otros.
3
K
56
#12
g3_g3
Cada uno cuenta la feria según le ha ido.
0
K
17
#5
woody_alien
Si bueno, y yo no tengo un caserío, ni tierras donde quemar coches con termita, ni puedo hacerme un taller cerca del bosque.
0
K
14
#6
Pertinax
¿Aún no ha comentado el lobby petanquista?
0
K
11
#13
OrialCon_Darkness
Que no da para vivir? Por supuesto, un vídeo cada 15 días no te va a dar para vivir, ya que lo que youtube quiere es que saques vídeo casi cada día.
A los youtubers les sale mas rentable hacer 4 vídeos de 10 minutos, que uno de 40 como hace él, si a eso le sumas que solo hace 2 vídeos al mes, pues claro y en botella.
0
K
10
#9
Ovidio
Un máquina al que le falta un hervor
0
K
10
#10
tobruk1234
#9
Un maquina al que le falta un hervor y le pillaron con el carrito de los helados.
0
K
7
#3
exeware
En ese titular falta "Mi"
0
K
9
#11
alfema
#3
Mas bien un me "YouTube no
ME
da para vivir".
0
K
11
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
A los youtubers les sale mas rentable hacer 4 vídeos de 10 minutos, que uno de 40 como hace él, si a eso le sumas que solo hace 2 vídeos al mes, pues claro y en botella.