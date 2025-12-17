edición general
Entra en vigor en Italia la ley que castiga el feminicidio con cadena perpetua

La nueva ley, aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados en noviembre, busca combatir la violencia de género en el país al prever la pena máxima prevista en el Código Penal italiano. El delito pasa a tener un artículo propio en el Código Penal italiano, con una legislación específica. Italia no es el primer país en tipificar este tipo de delito. Otros países también lo han hecho, pero la particularidad en Italia radica en la pena definida: la cadena perpetua.

ipanies #1 ipanies
Jodo Pedrín como está la ultraderecha italiana o_o
Si Vox sigue el ejemplo aquí muchos de sus votantes se van a llevar una sorpresa...
Autarca #3 Autarca
#1 recordatorio de que la ultraderecha tampoco va a acabar con las leyes por género

El capital las necesita para crear polémicas entre la clase obrera
ipanies #5 ipanies
#3 Pues nada, la clase obrera se va a dejar manipular y luego vendrán los lloros y se secarán las lágrimas con la bandera y será delito.
Lyovin81 #7 Lyovin81
#3 No te voto positivo más veces porque no puedo.
Arkhan #13 Arkhan
#3 El capital lo que necesita es hacer creer a la población que solo se puede atender una causa a la vez.

Puedes defender el feninismo y a la vez seguir la lucha obrera. De hecho puedes ver cómo corrientes políticas que tienden a defender el feminismo a la vez tienden a defender la lucha obrera.

No sé cómo funcionaría la carambola italiana en España viendo las motivaciones de los votantes de nuestra ultraderecha.
#21 blacar
#13 Es complicado defender el feminismo y la pertenencia de clase cuando una de las reivindicaciones del feminismo es estar más presente en los consejos de administración por decreto. No parecen objetivos muy alineados.
Andreham #16 Andreham
#1 #3 A ver, a ver.

La ultraderecha está jugando con que la mayoría de los condenados van a ser extranjeros, y así pueden decir en unos años que sus cárceles están llenas de extranjeros con cadena perpetua y están manteniéndolos, así que pueden bien privatizar las cárceles como en USA, bien ponerles a trabajar como mano semi-esclava... como en USA.
Chinchorro #6 Chinchorro
#1 No suframos por esto.
Solo se condenará por feminicidio a inmigrantes de según qué sitio. Si un buen italiano padre de familia que siempre saludaba en el bar asesta treinta y seis puñaladas a su mujer, sólo será un pobre hombre víctima de unas circunstancias mágicas que le obligaron a hacerlo fruto de la desesperación y de la opresión masculina promovida por los wokes y las feminazis.
masde120 #19 masde120
#1 Debido a cómo funciona la democracia sin control, desde cualquier partido de la ideología que sea solo se promueven leyes para agradar a los votantes mayoritarios, que en Europa son mujeres y pensionistas, y con el envejecimiento de la población ambos cada vez más mayoritarios.
En España se puso cierto control para no perjudicar a "territorios". Si queremos que algo mejore, es momento de cambiarlo a "generaciones". Los votantes de generaciones en precariedad deberían empezar a valer mucho más para que tengan algo de esperanza. Y los de los pensionistas mucho menos, que multiplicado por su volumen sería más o menos constante.
Expat_Guinea_Ecuatorial #26 Expat_Guinea_Ecuatorial
#1 VOX quiere penas mas duras, lo que no quiere son leyes que discriminen por sexo
U5u4r10 #10 U5u4r10
Resultó que los fascistas eran feministas y las feministas unas fascistas.
Autarca #2 Autarca
Promover la guerra de sexos para prevenir la guerra de clases

La "ultraderecha" comportándose como la "ultraizquierda"

Al final todas son capitalistas y sirven a sus amos
Lyovin81 #9 Lyovin81
#2 Y de nuevo otro positivo para usted, caballero.
#20 blacar
#2 La primera frase te la compro
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Recordatorio de que esto ya lo propone VOX en España. Si llegan al poder, seguramente también lo implanten aquí.
#8 Daniel2000
#4 Como mucho, se podría aplicar la Prisión Permanente Revisable.
hazardum #17 hazardum *
Bueno, si alguien asesina a otra persona, la cadena perpetua me parece bien, pero no solo si alguien asesina a una mujer, a cualquier persona.

Supongo que se referirán solo a ciertos feminicidios en concreto, como aqui violencia machista, que tienen que ser de hombre a mujer, y ser parejas o ex-parejas, pero la noticia no explica demasiado.

En cualquier caso, una cosa son agravantes por odio (si se demuestra), que bien, y otra hacer distinciones segun el genero del criminal y victima, que eso no tiene sentido.
masde120 #23 masde120
#17 Aunque suena muy bien eso de la ley del talión en la realidad no funciona. Solo hay que ponerse en la mente de un asesino, o pongamos violador, que piense en el momento de su vil acto en las consecuencias legales (que dudo mucho que lo anden pensando). Después de ejecutar su acto, si se dan cuenta que la pena es perder toda su vida, bien se van a encargar de que no queden pruebas, por ejemplo matando a la victima en el caso de la violacion. También en el caso de asesinar, ya no asesinarán…   » ver todo el comentario
hazardum #27 hazardum *
#25 La ley no permite discriminación por religión, ingresos o ideología, otra cosa es que los ricos tengan contactos o se puedan pagar mejores defensas. Por edad si esta la ley del menor, eso si, si se quiere hacer una ley de la mujer como una ley del menor, no se, la verdad.
Lo de la ley del terrorismo seria un que, y que objetivo, no a quien, realmente.

#23 No te digo que no, pero que dependa la cadena perpetua de a quien mates, no le veria demasiado sentido.
Chinchorro #28 Chinchorro *
#27 Existe el delito por ofensa a los sentimientos religiosos. Y de ingresos, por supuesto, los pobres chupan cárcel y los ricos pagan multa (si es que la pagan).
www.dexiaabogados.com/blog/delitos-sentimientos-religiosos/
hazardum #29 hazardum
#28 Si, pero esos delitos (absurdo totalmente el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, no debería existir) no depende de si eres hombre o mujer quien lo haga.

Si se quiere una ley de la mujer, en la que se le da un status diferente a los hombres (ya sea como victimas o como ejecutores), no se que decirte, la verdad.
Chinchorro #25 Chinchorro *
#17 También hay distinciones según la nacionalidad del criminal, y según su religión, su edad y su ideología política. Incluso hay distinción según su patrimonio.
Por ponerte un ejemplo tonto: quemar un contenedor en el país vasco es terrorismo, hacerlo en almería es un delito contra el mobiliario público.
DarthMatter #11 DarthMatter *
Normal:
Has quitado una vida, ... así que paga con la tuya.
(Los perros rabiosos asesinos no pueden estar sueltos por la calle).
#22 blacar
#11 Es una lectura muy poco inteligente. Lo más probable es que esta medida haga aumentar los feminicidios. Te dejo que descubras la lógica que hay detrás.
DarthMatter #24 DarthMatter
#22 No, no. No te cortes.
Explica dicha lógica. Please.
#12 pozz
En España el actual gobierno legisló en favor de los violadores, a miles de ellos se les redujo la pena y a cientos se les liberó.
angelitoMagno #14 angelitoMagno
#12 Se liberó a gente que iban a salir en libertad en unos pocos meses. Mientras que por otro lado, ahora se consideran delito actos que antes no lo eran. Lo comido por lo servido.
StuartMcNight #18 StuartMcNight
#14 No lo intentes. Gente como #12 que se pasaron meses diciendo que esa ley era terrorifica porque acababa con la presuncion de inocencia, porque imponia penas gravisimas por tocar culos, porque daba a las mujeres, porque habia que tener sexo ante notario, bnlablablablabla.....

Luego los jueces decidieron continuar su golpe de estado judicial con la tonteria de "oiga pero es que no hay disposicion transitoria y la misma que se ha usado con todas las otras leyes no vale".... y cambiaron totalmente su discurso y ahora esa ley que les parecia terrorifica y que hacia que todos los hombres necesitaramos un notario para tener sexo.... por arte de birlibirloque se convirtio en "legislar a favor de los violadores".
#15 angar300
O sea, se carga a la mujer primero. Luego aplicas. vaya mierda...
