Entra en vigor en Italia la ley que castiga el feminicidio con cadena perpetua

La nueva ley, aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados en noviembre, busca combatir la violencia de género en el país al prever la pena máxima prevista en el Código Penal italiano. El delito pasa a tener un artículo propio en el Código Penal italiano, con una legislación específica. Italia no es el primer país en tipificar este tipo de delito. Otros países también lo han hecho, pero la particularidad en Italia radica en la pena definida: la cadena perpetua.
| etiquetas: italia , feminicidio , cadena perpetua , meloni
Si Vox sigue el ejemplo aquí muchos de sus votantes se van a llevar una sorpresa...
El capital las necesita para crear polémicas entre la clase obrera
Puedes defender el feninismo y a la vez seguir la lucha obrera. De hecho puedes ver cómo corrientes políticas que tienden a defender el feminismo a la vez tienden a defender la lucha obrera.
No sé cómo funcionaría la carambola italiana en España viendo las motivaciones de los votantes de nuestra ultraderecha.
La ultraderecha está jugando con que la mayoría de los condenados van a ser extranjeros, y así pueden decir en unos años que sus cárceles están llenas de extranjeros con cadena perpetua y están manteniéndolos, así que pueden bien privatizar las cárceles como en USA, bien ponerles a trabajar como mano semi-esclava... como en USA.
Solo se condenará por feminicidio a inmigrantes de según qué sitio. Si un buen italiano padre de familia que siempre saludaba en el bar asesta treinta y seis puñaladas a su mujer, sólo será un pobre hombre víctima de unas circunstancias mágicas que le obligaron a hacerlo fruto de la desesperación y de la opresión masculina promovida por los wokes y las feminazis.
En España se puso cierto control para no perjudicar a "territorios". Si queremos que algo mejore, es momento de cambiarlo a "generaciones". Los votantes de generaciones en precariedad deberían empezar a valer mucho más para que tengan algo de esperanza. Y los de los pensionistas mucho menos, que multiplicado por su volumen sería más o menos constante.
La "ultraderecha" comportándose como la "ultraizquierda"
Al final todas son capitalistas y sirven a sus amos
Supongo que se referirán solo a ciertos feminicidios en concreto, como aqui violencia machista, que tienen que ser de hombre a mujer, y ser parejas o ex-parejas, pero la noticia no explica demasiado.
En cualquier caso, una cosa son agravantes por odio (si se demuestra), que bien, y otra hacer distinciones segun el genero del criminal y victima, que eso no tiene sentido.
Lo de la ley del terrorismo seria un que, y que objetivo, no a quien, realmente.
#23 No te digo que no, pero que dependa la cadena perpetua de a quien mates, no le veria demasiado sentido.
www.dexiaabogados.com/blog/delitos-sentimientos-religiosos/
Si se quiere una ley de la mujer, en la que se le da un status diferente a los hombres (ya sea como victimas o como ejecutores), no se que decirte, la verdad.
Por ponerte un ejemplo tonto: quemar un contenedor en el país vasco es terrorismo, hacerlo en almería es un delito contra el mobiliario público.
Has quitado una vida, ... así que paga con la tuya.
(Los perros rabiosos asesinos no pueden estar sueltos por la calle).
Explica dicha lógica. Please.
Luego los jueces decidieron continuar su golpe de estado judicial con la tonteria de "oiga pero es que no hay disposicion transitoria y la misma que se ha usado con todas las otras leyes no vale".... y cambiaron totalmente su discurso y ahora esa ley que les parecia terrorifica y que hacia que todos los hombres necesitaramos un notario para tener sexo.... por arte de birlibirloque se convirtio en "legislar a favor de los violadores".