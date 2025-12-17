Entra en vigor en Italia la ley que castiga el feminicidio con cadena perpetua

La nueva ley, aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados en noviembre, busca combatir la violencia de género en el país al prever la pena máxima prevista en el Código Penal italiano. El delito pasa a tener un artículo propio en el Código Penal italiano, con una legislación específica. Italia no es el primer país en tipificar este tipo de delito. Otros países también lo han hecho, pero la particularidad en Italia radica en la pena definida: la cadena perpetua.