Enrique Sanz Bascuñana, experto en cosmética: “Una crema de 50€ puede costar solo 50 céntimos en ingredientes"

Enrique Sanz Bascuñana, experto en cosmética: “Una crema de 50€ puede costar solo 50 céntimos en ingredientes"

El experto insiste en que, con unos pocos ingredientes, puedes obtener una crema que nada tiene que envidiar a la que cuesta más de 50 euros en el mercado. El marketing encarece el producto. Respecto a la moda de los "productos naturales", el experto lamenta que como no hay un concepto universal para cosmética natural, “en el saco ese a veces te meten un producto que lleva un 1% de un ingrediente natural”, dice. 'Esto es natural porque lleva un 1%', cuando debería ser, como mínimo, el 99%”, dice.

10 comentarios
ChatGPT #1 ChatGPT
no hace falta un experto para ese tipo de titulares... ocurre con todo.
vicus. #8 vicus.
Sinceramente, estás cremas para tener un cutis terso y suave, las fábrica y las vende un cara dura.
Gry #10 Gry
Es que hay que gastar una pasta en publicidad para convencer a alguien de que es buena idea untarse manteca. :hug:
Ovlak #9 Ovlak *
#7 No es equiparable, pero si comparable. Lo que quiero decir es que el coste de un producto no se limita exclusivamente al coste de sus materias primas. He usado el software como ejemplo porque es muy evidente, pero me vale casi cualquiera. Textil, automoción, farmacia, electrónica etc. Hay infinidad de sectores donde existe una carga no despreciable de i+d y/o diseño en los costes sin los que sería imposible que un producto exista y que muchas veces superan ampliamente a los costes de los materiales. Añade marketing, logística, costes operativos, de estructura, etc. Y con eso no quiero decir que un precio de un cosmético sea justo sea cual fuere. Digo que limitarse a hablar únicamente del coste de sus materias primas es falaz.
Ovlak #5 Ovlak
Claro, y el software lo medimos también usando el coste del soporte en el que se almacena.
daTO #7 daTO
#5 No es comparable. Sería como valorar las televisiones en función de en qué casa estén. Aquí te venden un producto, y el producto cuesta mucho menos de su precio,
reithor #4 reithor
A ver , los BMWs y Maseratis de los directivos no se pagan solos... Y los salarios de los directivos de BMW y Maserati tampoco.
Barney_77 #2 Barney_77
¿Y la investigación?
memmaker650 #3 memmaker650
#2 Y el envase, el marketing, el envío, las máquinas de mezclado, tratamiento, envasado, márgenes de empresas, etc.
Barney_77 #6 Barney_77
#3 Imagen de empresa premium también entra en la ecuación.
