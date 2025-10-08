Enrique Sanz Bascuñana, experto en cosmética: “Una crema de 50€ puede costar solo 50 céntimos en ingredientes"

El experto insiste en que, con unos pocos ingredientes, puedes obtener una crema que nada tiene que envidiar a la que cuesta más de 50 euros en el mercado. El marketing encarece el producto. Respecto a la moda de los "productos naturales", el experto lamenta que como no hay un concepto universal para cosmética natural, “en el saco ese a veces te meten un producto que lleva un 1% de un ingrediente natural”, dice. 'Esto es natural porque lleva un 1%', cuando debería ser, como mínimo, el 99%”, dice.