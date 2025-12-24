El enigma de Mohamed, el joven yihadista que apuñaló a tres personas en Madrid: Ni está loco ni había tomado drogas

El joven que hace un mes salió a 'matar cristianos' por las calles de Vallecas no actuó bajo los efectos de las drogas ni padece ninguna enfermedad mental, según los análisis Apuñaló a tres peatones con los que se cruzó en una calle cercana a su casa, en Puente de Vallecas (Madrid). Luego, se encerró en su cuarto y empezó a recitar pasajes del Corán. Su madre y su hermano mayor llevaban dos semanas oyendo esas letanías. Hasta que el 22 de noviembre, Mohamed, español, 18 años, les anunció: "Tengo que salir a matar cristianos".