El enigma de Mohamed, el joven yihadista que apuñaló a tres personas en Madrid: Ni está loco ni había tomado drogas

El joven que hace un mes salió a 'matar cristianos' por las calles de Vallecas no actuó bajo los efectos de las drogas ni padece ninguna enfermedad mental, según los análisis Apuñaló a tres peatones con los que se cruzó en una calle cercana a su casa, en Puente de Vallecas (Madrid). Luego, se encerró en su cuarto y empezó a recitar pasajes del Corán. Su madre y su hermano mayor llevaban dos semanas oyendo esas letanías. Hasta que el 22 de noviembre, Mohamed, español, 18 años, les anunció: "Tengo que salir a matar cristianos".

Torrezzno #1 Torrezzno
Menudo enigma. Ni Hércules Poirot
#2 Daniel2000
#1 Pues eso se lo explicas a alguno, que te va a decir que no ... que que eso no es posible.
Kantinero #4 Kantinero
Tan subnormal que da por hecho que todos los españoles somos cristianos
#7 Daniel2000
#4 Hay moros (si, está aceptado por la RAE) que piensan que todos somos cristianos.

Como que españoles, que opinan que todos los musulmanes son yihaidistas.
Kantinero #8 Kantinero
#7 La diferencia es que nosotros no vamos allí a criticar su religión
#11 Almirantecaraculo
#8 no, armamos a milicias para que impongan su pensamiento extremista y nos vendan barato el costo o los fósforos. Somos mejores. La superioridad morar de la civilización occidental.
Huginn #12 Huginn
#7 Y hay españoles que se piensan que todos los moros son musulmanes.
Lutin #13 Lutin
#12 Debe ser porque todos los que vienen disfrutan multicreencias, ah no jajaja, que todos los que viene son musulmanes islámicos.
#6 diablos_maiq
Que padece una enfermedad mental es indudable. Alguna de las que producen las religiones, sin duda.
juliusK #9 juliusK
#6 las peores concretamente. Lo de ahora es además una campaña de marketing de una secta inmensamente rica pero agonizante que pierde matrimonios, bautizos, comuniones, alumnos, curas y entierros continuamente desde hace décadas. Pijos meapilas ultraconservadores los ha habido siempre lo que no había era Spotify ni tiktok ni RRSS. Creo que se les pasará pronto,,que durará hasta la próxima "tendencia". Y ahí estará cualquier Rosalía cantando lo que haga falta para mantener clics, mayormente. A propo... ¿Que tal va lo de la multa por colapsar el centro de Madrid con su "sorpresa"?
tusitala #10 tusitala
#6 La gracia es que en el DSM dice que si la creencia en ideas delirantes se debe a una religión ya no es un trastorno mental.
vicvic #5 vicvic *
De enigma poco, un asesino xenòfobo contra los cristianos, o más bien contra todo el que no sea musulman inducido por la sección ultra de la religión del amor
#3 roca *
Se le aplica el ojo por ojo y fin. Ya verías como no quedaba ni uno.
