“Mi enfado con la OTAN empezó con Groenlandia”, dice Trump [ENG]

El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo el lunes por la noche que sus recientes tensiones con la OTAN se remontan a un enfrentamiento a principios de este año por Groenlandia. “Todo empezó con, si quieres saber la verdad, Groenlandia”, dijo Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. “Queremos Groenlandia. Ellos no quieren dárnosla. Y yo dije: ‘adiós’”. El comentario reaviva una disputa que sacudió las relaciones transatlánticas en enero, cuando Trump amenazó con tomar el control del territorio danés.