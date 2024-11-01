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“Mi enfado con la OTAN empezó con Groenlandia”, dice Trump [ENG]

“Mi enfado con la OTAN empezó con Groenlandia”, dice Trump [ENG]

El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo el lunes por la noche que sus recientes tensiones con la OTAN se remontan a un enfrentamiento a principios de este año por Groenlandia. “Todo empezó con, si quieres saber la verdad, Groenlandia”, dijo Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. “Queremos Groenlandia. Ellos no quieren dárnosla. Y yo dije: ‘adiós’”. El comentario reaviva una disputa que sacudió las relaciones transatlánticas en enero, cuando Trump amenazó con tomar el control del territorio danés.

| etiquetas: trump , groenlandia , otan
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 Grahml
Que te mueras de una puta vez, anaranjado de mierda.

:peineta:
10 K 144
#5 Grahml *
#3 La he enviado básicamente para expresarme en #1 como me he expresado.

#6 Anotado {0x1f44d}
1 K 40
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#5 Edite, la otra habla de un "tuit" de Trump de anoche y la tuya de algo que dijo el lunes.
0 K 16
ombresaco #4 ombresaco
#1 a ver si no se cumple el "Otro vendrá que bueno me hará"
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wata #10 wata
#1 Pero primero que se lleve las bases de España.
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#11 Razhan
#1 ese día va a ser como el final del Retorno del Jedi
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manuelpepito #9 manuelpepito
-Dame el juguete
-No
-Pues me enfado

Mi hijo se 3 años
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angelitoMagno #8 angelitoMagno
Tu enfado con la OTAN viene por no saber de que va el tratado porque no, no es "El resto de países firmantes ayudarán a EEUU en todas sus acciones militares"
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Nube_Gris #7 Nube_Gris
Salirse de la OTAN es el primer paso para anexionarse territorios de un país perteneciente al grupo.

Que es Trump, no se nos olvide... un ente capaz de cualquier cosa por hacer más ricos a sus amigos.
1 K 13

menéame