Encuesta: aunque el 40% no llega a fin de mes, Milei ganaría hoy un balotaje ante un peronismo dividido

En el 2027 se llevarán a cabo las próximas elecciones presidenciales, y el escenario actual anticipa una victoria contundente del oficialismo. La oposición, por su parte, se mantiene dividida y sin entender el pensamiento de los argentinos.

Findeton
Los salarios crecen más que la inflación, la economía creció un 4.5% en 2025 (eso es descontada inflación), la inflación bajó del 211% al 30%... Ahora puede que haya gente que no llega a fin de mes, pero antes eran muchos más.
#2 sorecer
#2 Y llegó el ultraliberalismo!! Motosierra carajo
#10 Jacusse
#2 o que había muchos que para el 18 de mes ya estaban pidiendo prestado...
domadordeboquerones
#2 Eres consciente de que estás en menéame?
jonolulu
#13 Claro que es consciente, es el vocero oficial de la República Argentina en Menéame
YoSoyTuPadre #20 YoSoyTuPadre
#2 Ojo, creció un 30% respecto a la que ya había crecido no respecto a 0, es decir, aún aumentaron más los precios desde ese 211% que habían aumentado en 2023, y el 117% de 2024

Solo en época Milei (2024 y 2025) los precios se incrementaron un 186,3%, y los salarios no han subido tanto

Entonces no, mucha menos gente llega a fin de mes

Pero ellos sabrán lo que votan
calde #21 calde
#2 Siempre manipulando, siempre mintiendo ... ¬¬  media
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
Pero joder, ¿esta peña solo pueden elegir entre peronismo u oligofrenismo?
#8 Jacusse
#6 el peronismo, como tal, no se aguanta otros 6 años de Milei.

Se deshace en dos o tres escisiones, al menos.
jonolulu #12 jonolulu *
#17 Las estadísticas del INDEC son manipulación pura y dura, hasta tal punto que los directores de Estadísticas de Condiciones de Vida y del Índice de Precios al Consumidor dimitieron y salieron corriendo
#19 Jacusse
#18 es que el "arreglo" va a llevar décadas también.

A mí no me gusta Milei, no me gusta su negacionismo climático y menos su apoyo a ultranza de los genocidas israelíes, pero creo que las medidas económicas eran necesarias, porque lo anterior era inasumible.

Veremos cómo sigue. Por lo pronto, si no comete muchos errores (hasta ahora, han sido descuidos, como la tontada de $Libra, o por rodearse de inútiles/corruptos), los mercados darán algo de estabilidad.
Pertinax #3 Pertinax *
Lo cual nos da una idea de lo que significó el peronismo. Argentina no tiene solución. Tienen demasiados argentinos. Y la frase no es mía, sino de una de mis ex, porteña de toda la vida.
#7 Jacusse
#3 no creo que "no tenga solución".

Pero la solución que sea, seguro, pasa por mucha gente sufriendo bastante durante algo de tiempo.

Lo que no tenía sentido era seguir con el círculo vicioso de déficits fiscales e inflación. En algún momento había que parar.

Milei es un loco, sí, pero tenía que ser un loco el que planteara un ajuste así de brutal.

Dicho esto, el país necesita que el Estado empiece a gastar de nuevo, y pronto, porque, por ahora, la iniciativa privada no se fía de que el cambio vaya a ser muy duradero. A Milei le quedan dos años, y, si lo que viene luego, se llame peronismo o no, es desandar lo andado, menos vendrán.
Pertinax #11 Pertinax *
#7 A medio plazo, o cambian de referentes de forma radical, o los que no hayan podido emigrar van a sufrir. Y este comentario podría haberlo hecho en los 90 de Menem y sería igual de válido.
#16 Jacusse *
#11 mira, yo soy de los optimistas.

Creo que el país necesitaba "probar" un chalado como Milei para darse cuenta de que no hay soluciones inmediatas para un problema de cinco décadas largas ya. Tuvo que llegar vía redes sociales, lo que es un signo de los tiempos.... Los que venden soluciones fáciles a problemas complejos son los peores.

Dicho esto, los recursos están ahí. Tanto humanos como naturales.

Cosas buenas: hay otros países de la zona, tipo Perú o Colombia, con economías estables desde hace décadas, que apenas han reducido sus desigualdades. El 95% trabaja para el 5%... En Argentina no era así y todavía no lo es, pero para allá van, si no lo remedian los próximos gobiernos.
Pertinax #18 Pertinax *
#16 Eso es así. Pero es que Argentina lleva así décadas. Yo la visité por familia en el 89 por primera vez y cuando les decía que cobraba unos 400€ actuales de salario mínimo, flipaban, porque yo era un pringao y cobraba más que un paramédico. El colectivo subió de precio tres veces ese mes, y la leche, otro tanto. Por eso cada vez que leo de la miseria Argentina hablo con mi ex y se me ríe. Sus padres son Kirchneristas aunque se acabe el mundo... pero se los tuvo que traer.

Eso es lo que había en Argentina antes de ayer, y han elegido a un tontopollas creyendo que lo arreglaría. No va a suceder. Es mera desesperación.
bronco1890 #14 bronco1890 *
Lo que lleva diciendo Milei desde que es presidente: el cambio de rumbo es doloroso pero merece la pena y tiene razón. Así lo piensan la mayoría de los argentinos y lo seguirían pensando aunque los peronistas no estuviesen divididos.
#17 Jacusse
#14 lo malo es que tiene que dejar de cometer errores, porque cada error genera unas turbulencias brutales en la economía...
#4 surco *
Pues meneo porque se que escuece y para que escueza. A ver si alguien saca más conclusiones que las de todos lis votantes son idiotas.
Battlestar #5 Battlestar
Como referencia, para poder comparar, ¿antes de Milei qué porcentaje no llegaba a fin de mes?
#1 Jacusse *
Uno de los efectos del populismo es que la oposición es pasada por encima ante la falta de un liderazgo claro y la acumulación creciente de noticias y temas sobre los que opinar. Opina uno, opina otro, al final no hay un antagonista claro (pasa en México, pasa en EEUU.. por ejemplo).

Normalmente el antídoto típico es ocultar la carta de quién será el candidato muy hasta el final, cuando estás cerca de las elecciones, para no gastar al candidato en una guerra de desgaste en las que el gobernante populista tiende a ganar... Yo tengo mis dudas de que sea efectiva.
