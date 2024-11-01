Encuesta: aunque el 40% no llega a fin de mes, Milei ganaría hoy un balotaje ante un peronismo dividido

En el 2027 se llevarán a cabo las próximas elecciones presidenciales, y el escenario actual anticipa una victoria contundente del oficialismo. La oposición, por su parte, se mantiene dividida y sin entender el pensamiento de los argentinos.
Solo en época Milei (2024 y 2025) los precios se incrementaron un 186,3%, y los salarios no han subido tanto
Entonces no, mucha menos gente llega a fin de mes
Pero ellos sabrán lo que votan
Se deshace en dos o tres escisiones, al menos.
A mí no me gusta Milei, no me gusta su negacionismo climático y menos su apoyo a ultranza de los genocidas israelíes, pero creo que las medidas económicas eran necesarias, porque lo anterior era inasumible.
Veremos cómo sigue. Por lo pronto, si no comete muchos errores (hasta ahora, han sido descuidos, como la tontada de $Libra, o por rodearse de inútiles/corruptos), los mercados darán algo de estabilidad.
Pero la solución que sea, seguro, pasa por mucha gente sufriendo bastante durante algo de tiempo.
Lo que no tenía sentido era seguir con el círculo vicioso de déficits fiscales e inflación. En algún momento había que parar.
Milei es un loco, sí, pero tenía que ser un loco el que planteara un ajuste así de brutal.
Dicho esto, el país necesita que el Estado empiece a gastar de nuevo, y pronto, porque, por ahora, la iniciativa privada no se fía de que el cambio vaya a ser muy duradero. A Milei le quedan dos años, y, si lo que viene luego, se llame peronismo o no, es desandar lo andado, menos vendrán.
Creo que el país necesitaba "probar" un chalado como Milei para darse cuenta de que no hay soluciones inmediatas para un problema de cinco décadas largas ya. Tuvo que llegar vía redes sociales, lo que es un signo de los tiempos.... Los que venden soluciones fáciles a problemas complejos son los peores.
Dicho esto, los recursos están ahí. Tanto humanos como naturales.
Cosas buenas: hay otros países de la zona, tipo Perú o Colombia, con economías estables desde hace décadas, que apenas han reducido sus desigualdades. El 95% trabaja para el 5%... En Argentina no era así y todavía no lo es, pero para allá van, si no lo remedian los próximos gobiernos.
Eso es lo que había en Argentina antes de ayer, y han elegido a un tontopollas creyendo que lo arreglaría. No va a suceder. Es mera desesperación.
Normalmente el antídoto típico es ocultar la carta de quién será el candidato muy hasta el final, cuando estás cerca de las elecciones, para no gastar al candidato en una guerra de desgaste en las que el gobernante populista tiende a ganar... Yo tengo mis dudas de que sea efectiva.