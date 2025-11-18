·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7505
clics
Un hombre manosea los pechos de dos activistas de Femen que habían irrumpido en la misa por Franco
3713
clics
La mierda que me quiere colar Youtube sobre guerra cultural, o algo así
5898
clics
“Evita su consumo”: el sello negro que hace temblar a la industria de los ultraprocesados
3107
clics
20N en el Supremo: todo estaba en un libro de Marchena
4175
clics
Monedas del deseo: La moneda erótica de los burdeles parisinos [Eng]
más votadas
921
Tras años de estancamiento, la justicia española se moderniza al fin y permitirá condenar sin pruebas, agilizando los procesos
818
Condenado el fiscal general del Estado por revelación de secretos
469
El presidente de la Unión Progresista de Fiscales: "Hoy el Tribunal Supremo ha condenado a un hombre inocente y tendrá consecuencias profundas para la confianza en la justicia"
757
Rufián: “El mensaje es claro: Ayuso no se toca”
402
La pareja de Ayuso buscará en la sentencia sobre el fiscal General el arma para la nulidad de la causa de sus delitos fiscales y falsedades
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
335
meneos
503
clics
Encapuchados gasean a un grupo de menores migrantes frente al centro de acogida de Hortaleza
Menores de 14 a 16 años tuvieron que recibir atención médica urgente. Educadores alertan de un patrón contra el centro tras otra paliza a menores en septiembre.
|
etiquetas
:
encapuchados
,
menores
,
hortaleza
,
agresión
128
207
1
K
316
actualidad
49 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
128
207
1
K
316
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
MyNameIsEarl
*
Como siempre van a por los más débiles. Ya se vio en torrepacheco, una marabunta para pegar a un niño de 14 años.... Valientes y patrióticos!!! Vaya basura de infraseres.
45
K
355
#12
Torrezzno
#2
Siempre a por niños y viejos
10
K
104
#13
haprendiz
*
#12
A por 7291 viejos, nada menos.
4
K
50
#20
Batracio
#13
Nunca os acordais de los otros 113.000 asesinados por los que no quisieron cerrar el país porque la alerta por el COVID era alarmismo y bulos de la ultraderecha.
17
K
-40
#23
rubencho
#20
alguna le tienen que pegar bien. De todos modos, esa misma ultraderecha a los 10 días de cerrar decían que a qué fin cerrar.
2
K
19
#28
JuanCarVen
#20
Cuántas CCAA tenian un protocolo como la CAM, los hechos y las pruebas son algo necesario. "Total, se iban a morir igual."
1
K
23
#14
obmultimedia
#12
Siempre van contra el mas debil.
2
K
24
#33
Kleshk
*
#2
Hombre por favor, ¿Acaso crees que irán a por los inmigrantes ilegales que pueden estar hasta 12h sin parar cogiendo fruta? ¿Estamos locos? Que esa gente está más en forma que un gym bro de los de suNNormales y con una ostia a mano abierta los quita de mirar cara al sol
A por los críos si
1
K
17
#3
Leon_Bocanegra
Seguramente será un grupo de antifas de esos que van dando palizas indiscriminadamente, tal y como contaba el otro día por aquí uno que no es nazi pero se dedica a llamar nazi a todo el mundo y llora fuertemente cuando llamas nazi a un puto nazi.
27
K
230
#10
Mikhail
*
#3
No, seguro que son los podemitas intentando asesinar youtubers...
5
K
50
#15
devilinside
#3
#10
Los típicos ataques de falsa bandera de los rojos
1
K
22
#18
WcPC
¿Estos ataques terroristas contra niños no merecen ser tratados como tales?
¿O solamente son ataques terroristas cuando quien lo hace no come jamón?
7
K
72
#22
Mikhail
#18
Sólo es terrorismo cuando lo dice el Caracheto.
3
K
31
#9
Joker_2O
#7
si fuera cierto veríamos a gente de izquierdas hacer estas cosas, y cada vez que se identifica a los agresores tienen el mismo perfil, de derechas y radicalizados.
8
K
69
#11
vGeeSiz
#9
No estoy hablando de eso. Estoy hablando que el discurso anti-inmigración lo adoptarán partidos de izquierdas al ver como su electorado vira hacia el otro lado
1
K
13
#16
Yomisma123
No es la primera vez que van a por ese centro de Hortaleza.
Tiene la mala suerte de estar al lado de los grandes PAUs de fachapobres: Sanchinarro, Las Tablas y Valdebebas.
Sitios plagados de niños pelo brócoli con la banderita que viven en pisos de 60 m2 y techos de 1,90 pero como tienen urba con piscina se creen algo.
8
K
64
#44
qwe_sin_la_q
#16
Yo recuerdo hace años cenar en esa zona y estar eso lleno de morillos molestando y poniéndose agresivos con la gente que pasaba.
2
K
11
#27
diarmait
Yo no se cuál es la versión correcta, si hay un grupo de delincuentes juveniles que campan a sus anchas y los ciudadanos se están tomando la justicia por su mano o si tenemos a grupos racistas atacando a jóvenes inocentes. Probablemente algo intermedio entre las dos versiones.
En cualquier caso me gustaría tener una clase política que afrontase la inmigración como fenómeno complejo que es, con pros y contras, y aportaran medios y soluciones mas allá de gritar consignas "la inmigración es maravillosa" o "los inmigrantes son todos delincuentes ".
Una utopía me temo.
6
K
58
#21
rendri
Odiadores sembrando odio el dia que se quedaron huérfanos de Paquito hace 50 años...
4
K
45
#8
Rogue
Se está yendo esto un poquito de las manos.
3
K
41
#47
ManTK
#8
¿te refieres a la campaña de navidad de las colonias?
0
K
9
#26
zastiu
*
El centro ese es un local del ayuntamiento donde quedan los chavales, extranjeros o no, para pasar la tarde, tienen monitores, futbolines, hacen actividades...
www.quedat.com.es/
He pasado mil veces por delante y nunca he visto que los chicos causen ningún problema.
4
K
34
#1
joffer
Son chiquilladas, cosas entre niños.
2
K
23
#5
Aokromes
#1
recordando buenos tiempos de alemania.....
7
K
74
#25
Joker_2O
#17
Yo hablo de la noticia, de la gente que ataca sedes y centros de menores.
Los políticos ya sabemos como son, nos cuentan cualquier cosa que les de votos.
1
K
20
#29
aupaatu
*
Parece que algunos meneantes confunden el derecho internacional al asilo y la carta de los derechos humanos,con el programa político de la izquierda.
2
K
19
#46
Chepacoleta
No todo el monte es orégano
www.ondacero.es/noticias/sociedad/caso-hortaleza-presunta-violacion-ce
1
K
18
#35
MyNameIsEarl
#32
y no te olvides de frontex. Con nuestros impuestos....
www.elsaltodiario.com/frontex/frontex-necropolitica-accion-jerarquia-m
1
K
18
#41
chupacabres
Spanish history X
1
K
16
#48
Budgie
#41
estamos a poco de eso
0
K
10
#39
WcPC
#37
Un % muy pequeño en comparación con otros países, lo que he dicho, además está soportado por las evidencias.
0
K
11
#40
mninm
#39
Vivo al lado del centro.
En otros momentos ha sido diferente, pero desde hace al menos un año que casi todos chicos son marroquíes.
0
K
6
#49
Brill
¡Qué valientes patriotas! ¡Contra menores y con la cara tapada, no vaya a ser!
0
K
10
#30
Sobraoyjeta
"la españita que madruga"
0
K
10
#31
dark871
»
comentario oculto por penalización: Incitación al odio
3
K
0
#34
Andreham
#31
Hostia, no sé si va en serio o es sarcasmo duro.
Es una línea tan jodidamente fina que no sé si sentirme inmensamente asqueado o reírme.
1
K
15
#36
MyNameIsEarl
*
#31
te ha sentado mal el poper está mañana eh!!! O aún estás con el efecto del gas que usasteis anoche con los chavales!??? Venga que llega el viernes y tienes la excusa para darle agusto!!!!
0
K
7
#43
mcfgdbbn3
#31
: ¿Qué tienen que contar, que unos delincuentes han atacado a un centro de menores?
¿A quién se supone que hay que tener miedo?
0
K
12
#4
vGeeSiz
Esto es lo que pasa cuando no se dan respuesta a los problemas desde los gobiernos, que la gente al final se toma la justicia por su mano y no hay nada peor y mononeuronal que una turba
37
K
-60
#6
Joker_2O
#4
Esto es lo que pasa cuando desde los medios y la política se alimenta el odio, la xenofobia y el racismo.
41
K
342
#7
vGeeSiz
#6
No, no se fomenta eso. De hecho ya hasta ERC ha cambiado el discurso, veremos a TODOS los partidos alinearse con este tema porque empieza a ser relevante para los votos en unas posibles elecciones generales.
No les importa nuestro bienestar, sino nuestros votos
8
K
61
#19
WcPC
#7
¿Que la gente se alinea en contra de que encapuchados ataquen a niños?
Anonadado me quedo...
2
K
31
#24
soberao
#19
No es alinearse, pero se ha visto en distintos países de Europa que para adelantarse a la ultraderecha, o para desactivar su mensajes, muchos partidos han hecho el mensaje suyo en cuanto a la inmigración y te ves partidos y países donde endurecen las condiciones a los inmigrantes cuando se supone que esto eran cuentos de la ultraderecha. Luego no solo no desactivan a la ultraderecha, sino que se unen a su política y a sus filas de cabestros. Y todo porque lo de tener un chivo expiatorio entra muy bien en política y lo de echar balones fuera.
1
K
23
#32
WcPC
#24
Pero que dices...
La UE es uno de las zonas más cerradas a la inmigración...
Gracias a las políticas de la UE mueren decenas de miles de personas al año en los mares y gracias a los sobornos en los países "sensibles" para que "controlen" muchos más mueren por palizas o por ser abandonados en el desierto del Sahara...
Europa no hace nada, si comparas con el número de refugiados que tiene casi cualquier país de los alrededores de Europa, la UE casi no tiene refugiados.
Lo que si ha hecho Europa es destruir varios países que servían de refugio y de esos polvos.
0
K
11
#37
mninm
#32
Esa película está muy bien. Lo malo es que no le aplica a los marroquíes que viven en el centro de Hortaleza.
2
K
5
#17
Bixio7
*
#6
pero a donde vas hijo mio, si hasta Rufián ha reconocido el problema que hay con la inmigración. Los negacionistas y sectarios solo contribuís a que el problema se acrecente.
4
K
18
#42
Macnulti_reencarnado
#17
es que la Orriols les está comiendo la tostada, y ya se sabe, la alternativa será tener que trabajar en otra cosa.
0
K
7
#38
Gotsel
*
#6
qué medios? Las estadísticas oficiales que por ejemplo está publicando la ertzaintza?
Medios como maldita?
www.meneame.net/m/actualidad/verdadero-83-detenidos-robos-violencia-91
1
K
17
#45
Mimaus
#4
vaya comentario miserable el tuyo. ¿Qué clase de justicia consiste en ir gaseando niños sean de donde sean?
0
K
6
Ver toda la conversación (
49
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
A por los críos si
¿O solamente son ataques terroristas cuando quien lo hace no come jamón?
Tiene la mala suerte de estar al lado de los grandes PAUs de fachapobres: Sanchinarro, Las Tablas y Valdebebas.
Sitios plagados de niños pelo brócoli con la banderita que viven en pisos de 60 m2 y techos de 1,90 pero como tienen urba con piscina se creen algo.
En cualquier caso me gustaría tener una clase política que afrontase la inmigración como fenómeno complejo que es, con pros y contras, y aportaran medios y soluciones mas allá de gritar consignas "la inmigración es maravillosa" o "los inmigrantes son todos delincuentes ".
Una utopía me temo.
www.quedat.com.es/
He pasado mil veces por delante y nunca he visto que los chicos causen ningún problema.
Los políticos ya sabemos como son, nos cuentan cualquier cosa que les de votos.
www.ondacero.es/noticias/sociedad/caso-hortaleza-presunta-violacion-ce
www.elsaltodiario.com/frontex/frontex-necropolitica-accion-jerarquia-m
En otros momentos ha sido diferente, pero desde hace al menos un año que casi todos chicos son marroquíes.
Es una línea tan jodidamente fina que no sé si sentirme inmensamente asqueado o reírme.
¿A quién se supone que hay que tener miedo?
No les importa nuestro bienestar, sino nuestros votos
Anonadado me quedo...
La UE es uno de las zonas más cerradas a la inmigración...
Gracias a las políticas de la UE mueren decenas de miles de personas al año en los mares y gracias a los sobornos en los países "sensibles" para que "controlen" muchos más mueren por palizas o por ser abandonados en el desierto del Sahara...
Europa no hace nada, si comparas con el número de refugiados que tiene casi cualquier país de los alrededores de Europa, la UE casi no tiene refugiados.
Lo que si ha hecho Europa es destruir varios países que servían de refugio y de esos polvos.
Medios como maldita?
www.meneame.net/m/actualidad/verdadero-83-detenidos-robos-violencia-91