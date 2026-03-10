Los empresarios plantan a Díaz: rechazan incluir a los trabajadores en los consejos de administración

En un comunicado conjunto, las organizaciones explican que su Comité Ejecutivo, reunido de forma extraordinaria, ha decidido que las patronales no acudan a la mesa convocada por Trabajo (que pretende facilitar que los trabajadores entren en los consejos y participen de la propiedad de las empresas) al considerarla «una vulneración del derecho a la propiedad privada».
La participación de los sindicatos y representantes de los trabajadores en los consejos de administración de Alemania (conocido como Mitbestimmung o cogestión) es un pilar de su modelo industrial, consolidado tras la Segunda Guerra Mundial.
1951 (Sectores Carbón y Acero): Se aprobó la ley (Montan-Mitbestimmungsgesetz) que introdujo la cogestión paritaria (50% representantes… » ver todo el comentario
Cosa que, además, me parece fantástica.
Le aconsejaría que se fuera con ella al desierto y fuera pensando en:
Comunicaciones, antenas, redes, telefonía
Infraestructuras, carreteras, red ferroviaria, puertos, aeropuertos.
Educación primaria, secundaria, formación profesional, universidades, centros de formación a empresas.
Suministros de gas, agua, electricidad, internet.
Sanidad
Normativas, convenios, impuestos, leyes, seguridad jurídica.
Fuerzas de orden, policía
.....
Bueno ya cierro que me aburro.
Si no quieren participar en la negociación, será que les da igual lo que salga.
Yo creo que a falta de pan, buenas son huelgas.
Seguro que ni se lavan para venir