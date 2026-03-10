edición general
Los empresarios plantan a Díaz: rechazan incluir a los trabajadores en los consejos de administración

En un comunicado conjunto, las organizaciones explican que su Comité Ejecutivo, reunido de forma extraordinaria, ha decidido que las patronales no acudan a la mesa convocada por Trabajo (que pretende facilitar que los trabajadores entren en los consejos y participen de la propiedad de las empresas) al considerarla «una vulneración del derecho a la propiedad privada».

XtrMnIO #3 XtrMnIO *
En Alemania es así por ley.
#4 unocualquierax *
Pues que yo sepa, Alemania no es comunista ni de extrema izquierda y lo tienen así en las leyes desde 1951 :

La participación de los sindicatos y representantes de los trabajadores en los consejos de administración de Alemania (conocido como Mitbestimmung o cogestión) es un pilar de su modelo industrial, consolidado tras la Segunda Guerra Mundial.

1951 (Sectores Carbón y Acero): Se aprobó la ley (Montan-Mitbestimmungsgesetz) que introdujo la cogestión paritaria (50% representantes…   » ver todo el comentario
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
#4 Es que Alemania es ejemplo para la CEOE...para lo que les interesa. Para otras cosas ya no lo es.
obmultimedia #13 obmultimedia
#4 Si lo hace Europa es liberalismo , si lo hace España es Comunismo.
Ze7eN #12 Ze7eN
#3 Cierto, pero no para todas, solo las medianas y grandes que superan ciertos umbrales de plantilla. Creo que es a partir de 500 trabajadores (un tercio de los miembros del consejo deben ser representantes de los trabajadores, según la Drittelbeteiligungsgesetz.)

Cosa que, además, me parece fantástica.
#7 concentrado
¿Un trabajador en un consejo de administración? ¿Para qué, acaso allí se trabaja?
#10 Tecar *
El empresario español en su concepción primitiva de la empresa se piensa que la empresa es suya y hace con ella lo que le da la gana.
Le aconsejaría que se fuera con ella al desierto y fuera pensando en:
Comunicaciones, antenas, redes, telefonía
Infraestructuras, carreteras, red ferroviaria, puertos, aeropuertos.
Educación primaria, secundaria, formación profesional, universidades, centros de formación a empresas.
Suministros de gas, agua, electricidad, internet.
Sanidad
Normativas, convenios, impuestos, leyes, seguridad jurídica.
Fuerzas de orden, policía
.....
Bueno ya cierro que me aburro.
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Pues nada. No se tiene en cuenta su opinión y todos contentos.

Si no quieren participar en la negociación, será que les da igual lo que salga.
#9 alhambre
#2 aqui los empresarios estan de acuerdo con el grueso de trabajadores. Me baso en su voto.

Yo creo que a falta de pan, buenas son huelgas.
pitercio #5 pitercio
Pero en China si que se avienen a consejear al 50% con los nativos.
Kantinero #11 Kantinero
Normal, por favor compartir consejo con la plebe?

Seguro que ni se lavan para venir
Malinke #8 Malinke
Supongo que será según que empresas, pero de todas formas lo primordial es hacer leyes para que las empresas no se beneficien de subvenciones y después no acepten ciertas condiciones, no hacer leyes que permitan la explotación de trabajadores y trabajadoras y sobre todo exigir a las empresas que cumplan las leyes.
santim123 #1 santim123
Si compran acciones, no veo por qué no.
