Los empleados de DOGE, «repentinamente expuestos», temen ser procesados después de que Musk los abandonara, según un informe [Ing]

Los empleados actuales y antiguos del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) están cada vez más preocupados por que el trabajo que realizaron recortando programas gubernamentales y eliminando puestos de trabajo se vuelva en su contra con la posibilidad de ser procesados penalmente. Peor aún es su creciente convicción de que el multimillonario Elon Musk, que los contrató, no dará un paso al frente para salvarlos apelando a Donald Trump en su nombre si las cosas se tuercen.

JanSmite #1 JanSmite
Es decir, sospechaban o sabían que lo que estaban haciendo no estaba bien, pero les dio igual mientras se sintieron protegidos. Al trullo con ellos, en fila india… >:-(
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#1

Obviamente no tengo pruebas, pero me juego un café a que cuando alguno puso en duda la legalidad le dijeron "tu tira p'alante que es lo que quiere el jefe"
#2 Pixmac
Cada uno que apañe. Ellos sabían con quien trabajaban, lo que podía pasar y que a Musk no le importa nada más que él.
Brill #4 Brill
¿Musk les ha dejado tirados? ¡Qué sorpresa más grande!
