Emilio Santiago, el científico que plantó cara a Vox: "Hay que hacer políticas climáticas que no se puedan revertir"

Emilio Santiago, el científico que plantó cara a Vox: "Hay que hacer políticas climáticas que no se puedan revertir"

El antropólogo advierte que Estados Unidos ha desarrollado con éxito "una contrarrevolución absoluta contra la agenda verde" en solo seis meses. El cambio climático ha dejado de estar de moda. Los españoles lo identifican en el puesto 36 de los problemas que sufre el país, pese a la gran ola de incendios de este verano y a que hace apenas un año tuvo lugar la fatídica dana de Valencia. Sin embargo, el científico Emilio Santiago (40 años, Ferrol) consiguió la semana pasada llevar una intervención de una sesión de la Comisión de Transición......

alcama #1 alcama
El problema del cambio climático es VOX, claro
Enero2025 #2 Enero2025
La izquierda ha politizado el clima para polarizar al pueblo.
Lucha de clases, de sexos y ahora climática..
No me fío.
Gry #3 Gry *
#2 De eso se encargaron las compañías petrolíferas.

Hace 30 años ya nos hablaban en la escuela del efecto invernadero, del desequilibrio energético y de la subida del nivel del mar sin que a nadie se le pasase por la cabeza que fuera un asunto de izquierdas o derechas.
