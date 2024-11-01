Emilio Delgado: "A la izquierda le da pudor hablar de seguridad. Hay barrios en los que los niños no pueden bajar a la calle porque hay movidas."  

El diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, lamentó que a la izquierda se le están robando banderas como la de la libertad o la de la seguridad: "A la izquierda le da pudor hablar de seguridad." dijo Delgado que defendió que necesitamos ciudades seguras y que hay que retomar muchas banderas porque si no se dejan a mucha gente por el camino. "Hay barrios en los que los niños no pueden bajar a la calle porque hay movidas. Quien diga que eso no es así es porque no ha vivido nunca en un barrio así", sentenció