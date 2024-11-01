edición general
Emilio Delgado: "A la izquierda le da pudor hablar de seguridad. Hay barrios en los que los niños no pueden bajar a la calle porque hay movidas."

El diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, lamentó que a la izquierda se le están robando banderas como la de la libertad o la de la seguridad: "A la izquierda le da pudor hablar de seguridad." dijo Delgado que defendió que necesitamos ciudades seguras y que hay que retomar muchas banderas porque si no se dejan a mucha gente por el camino. "Hay barrios en los que los niños no pueden bajar a la calle porque hay movidas. Quien diga que eso no es así es porque no ha vivido nunca en un barrio así", sentenció

Macnulti_reencarnado
Ahora que se quedan sin pesebre salen con estas milongas.
dclunedo
Otro que se ha pasado al facherio :-D
carakola
Nunca ha habido movidas en los barrios. Culpa de Podemos y los woke.
Luiskelele
Cuando gente como Samuel Vázquez lleva años aportando datos en ese sentido era poco menos que la reencarnación de hitler xD
amusgada
hasta hace una semana no le ponía jeta a este mamonazo, pero joer, vaya semanita de escuchar a gente de ese barrio del que usted me habla recordándole que los peques no bajan porque... no hay aceras, ni parques infantiles ni esas cosillas que hacen los barrios agradables. No por la... seguridad.
