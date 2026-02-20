Madrid registra la menor criminalidad en el año de mayor aumento de población inmigrante

El delegado arrancó la presentación del balance del año 2025 en cuanto a seguridad con una invitación al optimismo, ya que el informe ha registrado el mínimo histórico de criminalidad en la Comunidad de Madrid desde 2004, el primer año del que se tienen datos. “Máximo histórico poblacional, máximo histórico de inmigrantes entre nosotros y mínimo histórico de la criminalidad”, ha celebrado Martín. El socialista ha puesto énfasis en que el aumento de la inmigración no se ha traducido en una mayor criminalidad, sino al contrario, se ha reducido...
| etiquetas: madrid , registro , menor criminalidad , aumento , población inmigrante