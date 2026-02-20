edición general
Madrid registra la menor criminalidad en el año de mayor aumento de población inmigrante

El delegado arrancó la presentación del balance del año 2025 en cuanto a seguridad con una invitación al optimismo, ya que el informe ha registrado el mínimo histórico de criminalidad en la Comunidad de Madrid desde 2004, el primer año del que se tienen datos. “Máximo histórico poblacional, máximo histórico de inmigrantes entre nosotros y mínimo histórico de la criminalidad”, ha celebrado Martín. El socialista ha puesto énfasis en que el aumento de la inmigración no se ha traducido en una mayor criminalidad, sino al contrario, se ha reducido...

cocolisto #1 cocolisto
"La nota negativa fue que, lejos de haber desaparecido de la Comunidad de Madrid, la violencia sexual aumentó. Esa es una conclusión que arroja el balance de criminalidad de 2025, que ha presentado este viernes el delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín. La radiografía de la criminalidad, elaborada por el Ministerio del Interior, revela que los delitos de carácter sexual aumentaron un 5,6% en 2025, una cifra significativamente superior al incremento del 2,3% que se registró en…   » ver todo el comentario
LinternaGorri #2 LinternaGorri
Volvemos a hablar cuando acabe la temporada y vinicius tenga más tiempo libre
#3 dclunedo
Veis como hay que reemplazar a los madrileños :troll: :troll:
