edición general
7 meneos
6 clics
Elon Musk se convierte en la primera persona con un patrimonio valorado en 500.000 millones de dólares

Elon Musk se convierte en la primera persona con un patrimonio valorado en 500.000 millones de dólares

Elon Musk se ha convertido en la primera persona de la historia en acumular un patrimonio valorado en más de 500.000 millones de dólares (425.586 millones de euros), de acuerdo con los cálculos publicados por la revista Forbes. Sin embargo, la propia publicación matizó horas más tarde la cifra, rebajándola hasta los 499.100 millones de dólares (424.820 millones de euros), un 1,7% por encima de la estimación realizada el día anterior.

| etiquetas: elon musk , oligarcas , capitalismo , fortunas , forbes
5 2 0 K 73 actualidad
7 comentarios
5 2 0 K 73 actualidad
OCLuis #4 OCLuis
Toda esa riqueza, que no va a disfrutar ni en 100 vidas, proviene de la destrucción de nuestros hábitats y de esquilmar un planeta que necesitamos limpio y puro para poder mantenernos sanos y sin enfermedades.
La gente en la tierra muere para que este señor pueda decir que ha transformado las condiciones que hacen posible la vida en este planeta en billetes y en ceros en su cuenta del banco.
Sinceramente, no creo que este sea el camino. También creo que tiene que haber otros caminos, otras maneras de que todos podamos vivir sin pasar necesidad y sin problemas, pero respetando al mismo tiempo el planeta que nos dio la vida y que nos alimenta.
3 K 41
#6 lordban
#4 Esa riqueza no está en ceros en su cuenta del banco, lo dice el propio articulo, "patrimonio valorado". Ese dinero es lo que se considera que valen sus compañías, compañías que tienen edificios, maquinaria, patentes, personal entrenado, marca y producen productos. No es una riqueza disfrutable o no ser que le venda el control y la propiedad a otro rico, ni se puede usar el "valor" de esa empresa para alimentar a nadie, un Tesla no se puede comer.
0 K 7
winstonsmithh #2 winstonsmithh
Pero no le subáis los impuestos o se irá del país planeta sistema solar galaxia...
2 K 34
#5 kaos_subversivo
La riqueza extrema es aun mas censurable que la pobreza extrema
0 K 11
#1 Dav3n
Puta vergüenza de sistema feudal y ascazo el que da este tipejo :palm:
0 K 11
Autarca #3 Autarca *
#1 Y el sistema promoviendo la lucha entre pobres, cuando deberíamos estar todos quemandole los castillos a los señores feudales
3 K 43
#7 Dav3n
#3 Años y años de control de masas capitalista, es esto o el caos.
0 K 11

menéame