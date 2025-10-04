Elon Musk se convierte en la primera persona con un patrimonio valorado en 500.000 millones de dólares

Elon Musk se ha convertido en la primera persona de la historia en acumular un patrimonio valorado en más de 500.000 millones de dólares (425.586 millones de euros), de acuerdo con los cálculos publicados por la revista Forbes. Sin embargo, la propia publicación matizó horas más tarde la cifra, rebajándola hasta los 499.100 millones de dólares (424.820 millones de euros), un 1,7% por encima de la estimación realizada el día anterior.
| etiquetas: elon musk , oligarcas , capitalismo , fortunas , forbes
La gente en la tierra muere para que este señor pueda decir que ha transformado las condiciones que hacen posible la vida en este planeta en billetes y en ceros en su cuenta del banco.
Sinceramente, no creo que este sea el camino. También creo que tiene que haber otros caminos, otras maneras de que todos podamos vivir sin pasar necesidad y sin problemas, pero respetando al mismo tiempo el planeta que nos dio la vida y que nos alimenta.
