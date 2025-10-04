Elon Musk se convierte en la primera persona con un patrimonio valorado en 500.000 millones de dólares

Elon Musk se ha convertido en la primera persona de la historia en acumular un patrimonio valorado en más de 500.000 millones de dólares (425.586 millones de euros), de acuerdo con los cálculos publicados por la revista Forbes. Sin embargo, la propia publicación matizó horas más tarde la cifra, rebajándola hasta los 499.100 millones de dólares (424.820 millones de euros), un 1,7% por encima de la estimación realizada el día anterior.