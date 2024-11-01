edición general
Elon Musk afirma que sus correos electrónicos con Jeffrey Epstein han sido "malinterpretados" y que no fue a su isla (eng)

El hombre más rico del mundo dijo el sábado en X que había declinado, "invitaciones repetidas" de Epstein para visitarlo en el Caribe o volar en su famoso avión privado "Lolita Express". Musk agregó que estaba "muy consciente de que alguna correspondencia por correo electrónico con él podría ser malinterpretada y utilizada por los detractores para difamar mi nombre". Los archivos del gobierno parecían mostrar que el líder de Tesla envió un correo electrónico a Epstein sobre qué día sería adecuado para visitar al financiero de una velada.

Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
Otro malentendido, como el famoso saludo.
joffer #10 joffer
#6 malentendidos nazis
DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
#10 si Peter.
#7 Eukherio
Ya, le preguntaba qué día era la fiesta más salvaje de la isla, pero solo quería que le dejase en paz.
#9 Abajo
A cuántas habrán asesinado para que no hablasen...
Cantro #5 Cantro
No le invitaron porque era demasiado pringado como para estar entre la élite
#3 Pixmac
Si no fue a la isla no fue por su falta de interés en ello, que parecía muy interesado en pasarlo muy bien en la isla y ahí no se iba a jugar al parchís.
Mltfrtk #11 Mltfrtk
Le escribió para quedar con Aznar.
#2 Albarkas
Claro, claro, Elon...
pepel #4 pepel
#2 Hay que considerar que Epstein era el "Al capone" de Trump, y que éste esta financiado por Musk.
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
"Yo solo le quiero petar el culo" =》 "yo solo quería un peta de lo que sale de su culo" (costo culero)
#13 Cincocuatrotres
Te van a poner a parir de todas todas Elon, lo sabes no?
#14 Pivorexico *
#13 Y todo por querer zumbarse a unas menores , pobres billonarios incomprendidos- .

Por cierto Musk no te va leer , ni sabrá nunca de tu existencia .
