Elon Musk afirma que sus correos electrónicos con Jeffrey Epstein han sido "malinterpretados" y que no fue a su isla (eng)

El hombre más rico del mundo dijo el sábado en X que había declinado, "invitaciones repetidas" de Epstein para visitarlo en el Caribe o volar en su famoso avión privado "Lolita Express". Musk agregó que estaba "muy consciente de que alguna correspondencia por correo electrónico con él podría ser malinterpretada y utilizada por los detractores para difamar mi nombre". Los archivos del gobierno parecían mostrar que el líder de Tesla envió un correo electrónico a Epstein sobre qué día sería adecuado para visitar al financiero de una velada.