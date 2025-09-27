Nuevo capítulo en el 'caso Epstein': Elon Musk y Steve Bannon, señalados como posibles implicados

En estos archivos se hace mención a un supuesto viaje del magnate tecnológico Elon Musk a una "isla" durante el año 2014. Esta "isla" a la que se refiere el delincuente en su agenda podría ser justamente la isla a la que Epstein, junto a su pareja Ghislaine Maxwell, llevaba de forma forzada a chicas jóvenes y abusaba de ellas. Mencionado también en esta agenda se encuentra Steve Bannon, uno de los líderes comunicativos del movimiento trumpista y exasesor del presidente estadounidense.