edición general
16 meneos
15 clics
Nuevo capítulo en el 'caso Epstein': Elon Musk y Steve Bannon, señalados como posibles implicados

Nuevo capítulo en el 'caso Epstein': Elon Musk y Steve Bannon, señalados como posibles implicados

En estos archivos se hace mención a un supuesto viaje del magnate tecnológico Elon Musk a una "isla" durante el año 2014. Esta "isla" a la que se refiere el delincuente en su agenda podría ser justamente la isla a la que Epstein, junto a su pareja Ghislaine Maxwell, llevaba de forma forzada a chicas jóvenes y abusaba de ellas. Mencionado también en esta agenda se encuentra Steve Bannon, uno de los líderes comunicativos del movimiento trumpista y exasesor del presidente estadounidense.

| etiquetas: epstein , elon musk , steve bannon
13 3 2 K 62 actualidad
6 comentarios
13 3 2 K 62 actualidad
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Casi todos con poder y millonarios de EEUU han pasado por las orgías y favores de ese Esptein, no solo Trump la lista sera muy larga y extensa. :-D
0 K 16
JuanCarVen #4 JuanCarVen
Huele a trabajo de servicios secretos a kilómetros, es una forma de controlar a gente muy poderosa, y con capacidad de decisión. ¿Quién se beneficia de tener el control?
0 K 13
Mauro_Nacho #6 Mauro_Nacho
Es algo horrible ver las élites del poder metidas en asunto de pederastia y como eso además eso se instrumentalizado para hacer presiones políticas. El sistema político de EE.UU. es totalmente decadente y enfermizo.
0 K 11
CleverHans #1 CleverHans
Ojalá se publique la lista real más pronto que tarde
0 K 9
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#1 eso mismo pedía Donald Trump Jr hace meses
0 K 20

menéame