Las nuevas derechas y el placer de la crueldad

El “fascismo posmoderno”, término definido por la historiadora Dagmar Herzog en su nuevo ensayo The New Fascist Body ('El nuevo cuerpo fascista'), describe la segunda llegada del fascismo como algo arraigado en los fascismos históricos, pero a la vez distinto de ellos. Es un fascismo que perpetúa el desdén de sus predecesores por “los ideales de igualdad y solidaridad humanas”, la crueldad hacia “aquellos que identifican como vulnerables”, la proliferación de “explicaciones racializadas para lo que en realidad son dinámicas económicas y ...