Trump acepta la respuesta de Hamás y dice que Israel “debe parar inmediatamente” los bombardeos sobre Gaza

El presidente Donald Trump ha dado por buena la respuesta de Hamás y ha ordenado a Israel que “debe parar de bombardear Gaza inmediatamente, para así sacar los rehenes de forma segura y rápida”. El mandatario lo ha anunciado en una publicación en Truth Social este viernes por la tarde. “Seguimos discutiendo los detalles para que esto funcione. Esto no solo es sobre Gaza, es sobre una larga paz en Oriente Medio”.

pepel #3 pepel
Hay que limar 19 puntos todavía; ahí es donde Netanyahu retoma el genocidio.
chewy #5 chewy
#3 de momento han dicho que van a devolver a los rehenes… y si trump dice que cesen los bombardeos, Israel tendrá que hacerlo básicamente porque dependen de usa para el armamento
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
#5 claro claro... O ..?
#8 Tunguska08Chelyabinsk13
El descuento para el premio Nobel de la PAZ... si no se lo dan, manda él sus portaviones para lanzar bombas pacifistas.
Dramaba #4 Dramaba
Jajajajaja. Pobre TACO, le va a pasar como con Putin.
cocolisto #7 cocolisto
Todas estas negociaciones gracias a la UE ????
security_incident #1 security_incident
En Sión están que trinan  media
efectogamonal #2 efectogamonal
Esa se la van a contar a Tarolo {0x1f525}
efectogamonal #10 efectogamonal *
Es un ultimátum para quedarse con su tierra o les matan a todos, sin más.

Genocidio made in USA, as always {0x1f525}
Mltfrtk #11 Mltfrtk
Yo creo que en cuanto tenga los rehenes, Israel romperá la tregua y seguirá exterminando a los palestinos.
oceanon3d #6 oceanon3d
Quiere el nobel como sea....
