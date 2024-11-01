Trump acepta la respuesta de Hamás y dice que Israel “debe parar inmediatamente” los bombardeos sobre Gaza

El presidente Donald Trump ha dado por buena la respuesta de Hamás y ha ordenado a Israel que “debe parar de bombardear Gaza inmediatamente, para así sacar los rehenes de forma segura y rápida”. El mandatario lo ha anunciado en una publicación en Truth Social este viernes por la tarde. “Seguimos discutiendo los detalles para que esto funcione. Esto no solo es sobre Gaza, es sobre una larga paz en Oriente Medio”.