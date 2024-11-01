edición general
Google califica a los agentes del ICE como un grupo vulnerable y retira la aplicación «Red Dot» para localizar al ICE. (ENG)

Tanto Google como Apple han eliminado recientemente de sus respectivas tiendas de aplicaciones Red Dot, una aplicación que permite a los usuarios informar sobre avistamientos de agentes del ICE. Esta medida se produce después de que Apple eliminara el jueves ICEBlock, una aplicación mucho más conocida, de su App Store tras la presión directa de funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. Google ha declarado que ha eliminado las aplicaciones porque compartían la ubicación de lo que describe como grupo vulnerable.

¿Alguien se acuerda del Don't be evil de Google?. xD
Qué hijos de puta.
#1 Prometer hasta meter. Un clásico de toda la vida.
Las grandes de Sillicon Valley se reunieron con Trump para empezar a iniciar el asalto a la Democracia, veremos la gente cuan necesaria es esos servicios a cambio de la Democracia, vendimos nuestra intimidad a cambio de seguridad, y ahora esos mismos van a coger nuestra Libertad.
Asco de Google.
Dont be evil
I.B.M. colaborando con la Gestapo.
Pero proveer servicios de IA a Israel para localizar objetivos que bombardear en Gaza está bien: time.com/6966102/google-contract-israel-defense-ministry-gaza-war/
"Google ha declarado que ha eliminado las aplicaciones porque compartían la ubicación de lo que describe como grupo vulnerable"
Se los ve vulnerable si, a estos hijos de puta  media
