Google califica a los agentes del ICE como un grupo vulnerable y retira la aplicación «Red Dot» para localizar al ICE. (ENG)

Tanto Google como Apple han eliminado recientemente de sus respectivas tiendas de aplicaciones Red Dot, una aplicación que permite a los usuarios informar sobre avistamientos de agentes del ICE. Esta medida se produce después de que Apple eliminara el jueves ICEBlock, una aplicación mucho más conocida, de su App Store tras la presión directa de funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. Google ha declarado que ha eliminado las aplicaciones porque compartían la ubicación de lo que describe como grupo vulnerable.