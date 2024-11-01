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Elixabete Etxanobe: "Exigimos pruebas de edad ante el colapso en la acogida, cerca de 100 adultos podrían estar ocupando plazas de menores"

Elixabete Etxanobe: "Exigimos pruebas de edad ante el colapso en la acogida, cerca de 100 adultos podrían estar ocupando plazas de menores"

Etxanobe ha puesto sobre la mesa una cifra preocupante: "de las 487 personas que actualmente atiende el sistema foral, la Diputación sospecha que en torno a 100 podrían ser realmente mayores de edad". Esta situación que la diputada ha calificado de "insostenible e intolerable", supone un uso indebido de recursos destinados específicamente a la protección de la infancia. Ante esta realidad, la Diputada General de Bizkaia, ha exigido mayor contundencia a las autoridades estatales: "pedimos a la Fiscalía y a la Policía Nacional que tomen cartas...

| etiquetas: elixabete etxanobe , bizkaia , diputación de bizkaia , inmigración
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
#2 tierramar
Además, países como Marruecos tienen unos niveles de desarrollo que puede pagar su propio estado de Bienestar; que vuelvan a sus países y lo peleen, como ha hecho la población europea a lo largo de su historia
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KoLoRo #8 KoLoRo
#2 Decir eso aquí es tildate de racista....
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Andreham #9 Andreham
#2 #8 No, de racista no, de mala persona un poco.

#0 es una no noticia, además de que ya me dirás la diferencia entre un menor de 18 y un zagal de 18 o 19. Siguen siendo zagales que no tienen oportunidades ni opciones, que sean "adultos" técnicamente y eso sirva para pegarles la patada es una barbaridad porque básicamente es condenarlos a la delincuencia, las drogas y otras malas influencias.

Aunque bueno, seguramente ese sea el objetivo para así poder vender ciertos relatos.

#4 Ojalá sufrierais sólo a la derecha los que la votáis.
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Pertinax #11 Pertinax *
#9 Tan solo soy el que meneo. Discutidlo entre vosotros, o con Eli. La noticia está en los medios.
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elGude #10 elGude
#8 decir esto aquí y en cualquier sitio te convierte en mala persona.
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WcPC #1 WcPC *
Podría ser o podría no ser...
Menuda mierda de titulares que simplemente dicen gilipolleces.
Si se demuestra me avisas, si no deja de soltar "podría".
Si está colapsado es porque no se mete suficiente dinero o no se gestiona bien, que es su puñetero trabajo.
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#7 Pitchford
Qué pena que esos centros de refugiados en terceros paises no vayan a tener un colegio anexo..
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#5 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
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#3 tierramar
Y para más inri, el PSOE les ha impuesto en Vitoria el mayor centro de menas de españa
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Expat_Guinea_Ecuatorial #4 Expat_Guinea_Ecuatorial
#3 Que votaron?
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Kantinero #6 Kantinero
#3 En algún lugar tendrá que estar el mayor, a menos que hagan clones a 400 plazas todos
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#12 javi618
La solución es fácil, que dejemos de aceptar menores marroquíes no acompañados. Su país no está en guerra, su economía es emergente y de hecho tiene una tasa de paro juvenil inferior a la española. ¿Qué hacen estos chavales en España, en vez de estar con sus familias y en su país? No le veo sentido la verdad.
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#13 burgerconqueso
Son nuestros viejojovenes! xD xD
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#14 To_lo_loco
La verdad es la verdad la diga el cerdo o el porquero.

Aunque bueno lo pienso y es mentira. Cualquier documentación africana tiene la misma validez que mi moneda de 3€. El problema es porque en Europa se acepta. Y ante “pruebas biológicas/medicas” que tienen un margen de error de hasta tres años.

Pues yo lo haría si con 18 años mi familia me dice y ahora te vas a Europa. En Marruecos dentro de poco estarán al mismo nivel económico. Pero en otros países africanos en cuanto envían dinero sus…   » ver todo el comentario
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menéame