Elixabete Etxanobe: "Exigimos pruebas de edad ante el colapso en la acogida, cerca de 100 adultos podrían estar ocupando plazas de menores"

Etxanobe ha puesto sobre la mesa una cifra preocupante: "de las 487 personas que actualmente atiende el sistema foral, la Diputación sospecha que en torno a 100 podrían ser realmente mayores de edad". Esta situación que la diputada ha calificado de "insostenible e intolerable", supone un uso indebido de recursos destinados específicamente a la protección de la infancia. Ante esta realidad, la Diputada General de Bizkaia, ha exigido mayor contundencia a las autoridades estatales: "pedimos a la Fiscalía y a la Policía Nacional que tomen cartas...