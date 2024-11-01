Elixabete Etxanobe: "Exigimos pruebas de edad ante el colapso en la acogida, cerca de 100 adultos podrían estar ocupando plazas de menores"

Etxanobe ha puesto sobre la mesa una cifra preocupante: "de las 487 personas que actualmente atiende el sistema foral, la Diputación sospecha que en torno a 100 podrían ser realmente mayores de edad". Esta situación que la diputada ha calificado de "insostenible e intolerable", supone un uso indebido de recursos destinados específicamente a la protección de la infancia. Ante esta realidad, la Diputada General de Bizkaia, ha exigido mayor contundencia a las autoridades estatales: "pedimos a la Fiscalía y a la Policía Nacional que tomen cartas...
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#0 es una no noticia, además de que ya me dirás la diferencia entre un menor de 18 y un zagal de 18 o 19. Siguen siendo zagales que no tienen oportunidades ni opciones, que sean "adultos" técnicamente y eso sirva para pegarles la patada es una barbaridad porque básicamente es condenarlos a la delincuencia, las drogas y otras malas influencias.
Aunque bueno, seguramente ese sea el objetivo para así poder vender ciertos relatos.
#4 Ojalá sufrierais sólo a la derecha los que la votáis.
Menuda mierda de titulares que simplemente dicen gilipolleces.
Si se demuestra me avisas, si no deja de soltar "podría".
Si está colapsado es porque no se mete suficiente dinero o no se gestiona bien, que es su puñetero trabajo.
Aunque bueno lo pienso y es mentira. Cualquier documentación africana tiene la misma validez que mi moneda de 3€. El problema es porque en Europa se acepta. Y ante “pruebas biológicas/medicas” que tienen un margen de error de hasta tres años.
Pues yo lo haría si con 18 años mi familia me dice y ahora te vas a Europa. En Marruecos dentro de poco estarán al mismo nivel económico. Pero en otros países africanos en cuanto envían dinero sus… » ver todo el comentario