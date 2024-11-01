edición general
El huevo perfecto  

Conseguir un huevo con la yema líquida y la clara cuajada es el Santo Grial de la gastronomía casera, algo digno del mejor alquimista. Sesudos científicos con algo de tiempo libre descubrieron que la clara del huevo solidificaba a partir de los 63ºC y en cambio la yema lo hacia a partir de 65ºC. A partir de ahí llegó el boom en los restaurantes de los huevos a baja temperatura (cocidos a 64ºC 1 hora aprox.). Pero hay una fórmula secreta: Sumerge huevos grandes en agua a 75ºC. Cuenta 12 minutos. Retira los huevos. Sirve los huevos.

BastardWolf
Instrucciones para cocer un huevo? y que sera lo siguiente, instrucciones para usar champu?
mente_en_desarrollo
Pero si el huevo perfecto es el izquierdo... ¿El derecho tiene que ser igual o simétrico?
BastardWolf
#3 los tres huevos deberian ser iguales, sino es asi vete al urologo
powernergia
3 minutos, de toda la vida.
BastardWolf
#5 uy y muchas veces hasta menos, un par de meneitos y listo
