Ejército estadounidense desarrolla un misil capaz de imponer democracia en menos de 750 muertes [Fr]

El físico Ulysses Baratee ha trabajado durante más de cinco años en el diseño de este misil, que se llama el "Democratizador". Normalmente, se necesitan al menos 10.000 muertes para imponer la democracia. Y de nuevo, esto es cuando los civiles quieren democracia, ¡porque de lo contrario nos burlamos rápidamente de los 150.000 muertos!", explica con orgullo.
En Italia, en treinta años bajo los Borgia hubo guerras, terror, asesinatos… pero produjeron a Miguel Angel, Leonardo y el Renacimiento. En Suiza, en 500 años de paz y democracia, ¿qué produjeron?: el reloj de cuco.