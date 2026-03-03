edición general
Ejército estadounidense desarrolla un misil capaz de imponer democracia en menos de 750 muertes [Fr]

El físico Ulysses Baratee ha trabajado durante más de cinco años en el diseño de este misil, que se llama el "Democratizador". Normalmente, se necesitan al menos 10.000 muertes para imponer la democracia. Y de nuevo, esto es cuando los civiles quieren democracia, ¡porque de lo contrario nos burlamos rápidamente de los 150.000 muertos!", explica con orgullo.

Dejo esto por aquí, que es finde y ya toca reírse un poco perrakas.

Casi me ahogo de la puta risa {0x1f525}
Lo que viene siendo democracia a bajo coste. :foreveralone:
Bueno lo que acaban imponiendo realmente es la democraCIA.

En Italia, en treinta años bajo los Borgia hubo guerras, terror, asesinatos… pero produjeron a Miguel Angel, Leonardo y el Renacimiento. En Suiza, en 500 años de paz y democracia, ¿qué produjeron?: el reloj de cuco.
#4 ¡Coño! y te parece poco que un pájaro te cante las horas... ¬¬
Le Monde Aujourd'hui :-D
Pues este otro también es de traca www.legorafi.fr/2026/03/03/en-guise-de-represailles-dubai-parachute-30 "Dubai bombardea Teherán con 3000 influencers"
