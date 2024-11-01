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EEUU suspende los suministros de municiones de Estonia hasta el fin del conflicto de Irán (ING)

EEUU suspende los suministros de municiones de Estonia hasta el fin del conflicto de Irán (ING)

Estados Unidos ha pausado el envío de munición a Estonia al menos hasta que termine el conflicto con Irán, según el ministro de Defensa estonio, Hanno Pevkur. La medida afecta especialmente a munición para sistemas HIMARS y misiles Javelin, valorada en decenas de millones de euros. El retraso podría durar meses y, si se prolonga, Estonia podría replantear sus planes de compra militar. La decisión se produce en medio de tensiones en el estrecho de Ormuz y tras un frágil alto el fuego entre EEUU e Irán.

| etiquetas: eeuu , suspender , suministro , himars , javelin , estonia
6 1 0 K 97 actualidad
7 comentarios
6 1 0 K 97 actualidad
jm22381 #1 jm22381
Los Estados Unidos acaban de pulverizar su propio negocio de exportación de armas. No con un misil. Con una llamada telefónica.
Pete Hegseth llamó al ministro de Defensa de Estonia y le dijo que las entregas de HIMARS y Javelin están en pausa.
Indefinidamente. Meses, no semanas. Sin cronograma. Sin alternativa. Solo: lo siento, estamos ocupados bombardeando a Irán.
Y eso es todo. Veinte años de construcción paciente de alianzas, evaporados en una llamada de lunes por la mañana.
Esto es lo

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4 K 75
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Estonia, Corea del Sur, más Patriots en Europa… igual es hora de dejar de depender de un socio así
1 K 32
Andreham #3 Andreham
¿Está Estonia en guerra?
1 K 28
shinjikari #5 shinjikari
#3 No, pero necesita municiones.
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Andreham #6 Andreham
#5 ¿Para que los del almacén hagan inventario mensual y digan "sí, están todas las que estaban el último mes, y los últimos 420 meses también"?
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shinjikari #7 shinjikari
#6 Las municiones se gastan, caducan y se amplían, sin necesidad de estar en guerra.
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carakola #2 carakola
Es offtopic pero viendo el nombre del sitio no puedo sino acordarme de la perraka de Sanna Marin. Metió al país en la OTAN y se fue a trabajar a un thinktank de TonyBlair. x.com/irezugasti/status/2046961431258493009
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menéame