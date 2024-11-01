EEUU suspende los suministros de municiones de Estonia hasta el fin del conflicto de Irán (ING)

Estados Unidos ha pausado el envío de munición a Estonia al menos hasta que termine el conflicto con Irán, según el ministro de Defensa estonio, Hanno Pevkur. La medida afecta especialmente a munición para sistemas HIMARS y misiles Javelin, valorada en decenas de millones de euros. El retraso podría durar meses y, si se prolonga, Estonia podría replantear sus planes de compra militar. La decisión se produce en medio de tensiones en el estrecho de Ormuz y tras un frágil alto el fuego entre EEUU e Irán.