EEUU pide a Europa que combata el tráfico de drogas "con la misma urgencia" que ellos

EEUU pide a Europa que combata el tráfico de drogas "con la misma urgencia" que ellos

Representantes del Gobierno estadounidense instaron este martes en Viena, durante una reunión de la ONU sobre drogas, a que los países europeos actúen "con la misma urgencia" que Estados Unidos contra las drogas, el narcotráfico y su financiación. Al margen de la 69 sesión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, reunida esta semana en la capital austríaca, el subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental, Cartwright Weiland, afirmó que Europa actúa con "un lenguaje tecnocrático" de programas piloto, estrategias...

comentarios
javibaz #4 javibaz
Vienen a decir que empiecen a matar sin miramientos y sin dar ni un tipo de explicación.
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#4 Esto les gusta a von der Leyen y al PP.
yoma #2 yoma
Quieren que los demás arreglen sus problemas antes que él los suyos. :troll:
ur_quan_master #9 ur_quan_master
Se ponen duros los del fentamilo
Alakrán_ #7 Alakrán_
La guerra contra las drogas siempre es una guerra perdida, la droga gana siempre.
Así que habría que ir pensando en una legalización con sus controles de calidad, impuestos, control de origen... Y te cargas las mafias de forma inmediata, o las obligas a estar en el mercado legal.
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Feijoo acojonado escondido en la taza del wáter.
Barney_77 #3 Barney_77
Sinceramente, no me parece la solución. Legalizar la María sería mas beneficioso. En granada y en la línea veríamos rascacielos con cadenas de oro de toneladas de adorno.
comadrejo #11 comadrejo *
Primero que el criminal de guerra y pedofilo naranja deje de poner en libertad narcos convictos narcos.

www.rtve.es/noticias/20251202/expresidente-hondureno-juan-orlando-hern
www.nytimes.com/es/2026/01/04/espanol/america-latina/maduro-hernandez-
DDJ #10 DDJ
Empecemos pegándole varios tiros a los que trabajen en las embajadas usanas. Seguro que baja el tráfico a nivel mundial.
#1 ldoes
Que cara de narcolancha se le está quedando a Europa
Don_Pixote #5 Don_Pixote
Se queda en paro la mitad de Andalucia
Andreham #12 Andreham
Fácil, una redada en Suiza, otra en las Islas Caimán, otra en Malta...

Y en cuanto cortes los bancos se acaba la droga.
