EEUU pide a Europa que combata el tráfico de drogas "con la misma urgencia" que ellos

Representantes del Gobierno estadounidense instaron este martes en Viena, durante una reunión de la ONU sobre drogas, a que los países europeos actúen "con la misma urgencia" que Estados Unidos contra las drogas, el narcotráfico y su financiación. Al margen de la 69 sesión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, reunida esta semana en la capital austríaca, el subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental, Cartwright Weiland, afirmó que Europa actúa con "un lenguaje tecnocrático" de programas piloto, estrategias...