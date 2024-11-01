edición general
EEUU incautó el buque fantasma Olina en el Caribe: intentaba regresar a Venezuela

Estados Unidos incautó el petrolero Olina en el Caribe, cerca de Trinidad y Tobago, la quinta interdicción reciente contra exportaciones de crudo venezolano. El buque, sancionado y vinculado a la “flota fantasma”, habría salido de Venezuela cargado de petróleo y operado sin rastreo AIS, usando una bandera falsa. El Comando Sur confirmó que la operación se ejecutó desde el USS Gerald R. Ford. Washington busca frenar redes marítimas que evaden sanciones y financian actividades ilícitas.

2 comentarios
ur_quan_master
La flota fantasma
El clan de los soles
Las armas de destrucción masiva

No tratan como a subnormales
Maikimaik
Pues sabiendo como se las gasta el Imperio en materia de propaganda como arma, The Telegraph bien podría haber publicado una nota de prensa del Pentágono. No digo que no puedan tener informantes dentro, pero sembrar esta historia de traición es una baza demasiado poderosa como para no utilizarla.

Por ahora no me puedo creer más que las consecuencias, los medios de nuestra esfera ya se retrataron en Gaza.
