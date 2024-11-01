EEUU incautó el buque fantasma Olina en el Caribe: intentaba regresar a Venezuela

Estados Unidos incautó el petrolero Olina en el Caribe, cerca de Trinidad y Tobago, la quinta interdicción reciente contra exportaciones de crudo venezolano. El buque, sancionado y vinculado a la “flota fantasma”, habría salido de Venezuela cargado de petróleo y operado sin rastreo AIS, usando una bandera falsa. El Comando Sur confirmó que la operación se ejecutó desde el USS Gerald R. Ford. Washington busca frenar redes marítimas que evaden sanciones y financian actividades ilícitas.