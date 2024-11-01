EEUU ataca por tierra a Venezuela por primera vez en un ataque con drones contra una zona portuaria

El contexto: Esta operación marca una intensificación de la campaña de presión de la Administración Trump contra el Gobierno de Nicolás Maduro, que hasta ahora se había limitado a acciones en aguas internacionales contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico.
Y el día que China decida aplicar la misma estrategia, habremos perdido toda autoridad moral para exigir nada, y entonces vendrán los lloros.
Las reglas no son un capricho, existen por un motivo, y romperlas tiene consecuencias.