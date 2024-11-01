edición general
EEUU ataca por tierra a Venezuela por primera vez en un ataque con drones contra una zona portuaria

El contexto: Esta operación marca una intensificación de la campaña de presión de la Administración Trump contra el Gobierno de Nicolás Maduro, que hasta ahora se había limitado a acciones en aguas internacionales contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico.

La operación "nuestro patio trasero" a comenzado tocando tierra. A modo de fuerza bruta por que patatas...como cuando las armas de destrucción masiva, ahora con el cuento narco que solo se lo creen los más mongers del lugar. Las mayores reservas de petróleo más lo vale.
#4 La denominación de la operación debería ser Ucrania por Venezuela
Eso son atentados terroristas.
Para los fans de echar a Maduro "de cualquier manera", que tengan en cuenta que, silenciosamente, China va tomando nota.

Y el día que China decida aplicar la misma estrategia, habremos perdido toda autoridad moral para exigir nada, y entonces vendrán los lloros.

Las reglas no son un capricho, existen por un motivo, y romperlas tiene consecuencias.
