Trump dice que ya comenzaron los ataques en tierra en Venezuela: EE UU destruyó una “gran instalación” del narcotráfico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el viernes que su gobierno destruyó “una gran instalación” como parte de la ofensiva militar contra el narcotráfico vinculada a Venezuela.“Tienen una gran planta o instalación de donde vienen los barcos. Hace dos noches la desmantelamos. Así que les dimos un golpe muy duro”, indicó sin mencionar dónde habría ocurrido el desmantelamiento. Afirmó que, con su ofensiva, el narcotráfico hacia Estados Unidos ha bajado más de 97%.

txillo #3 txillo
Pues nada, USA matando gente en aguas internacionales o directamente bombardeando un país porque no le gusta el gobierno de este. Y no me vengan con mierdas de dictarduras, narcotrafico o delincuencia porque ahí tendría que bombardear como 50 países más a así a ojo.
HartzBaltz #5 HartzBaltz
#3 A estados unidos le importa un pimiento quien gobierne en Venezuela y lo que le ocurran a los Venezolanos. Lo que quieren es su petroleo y tambien el de Nigeria. Estamos viendo el fin del petro dolar. Lo intentera mantener como sea pero el mundo va en otra direccion.
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#3 Cosas de "el mundo basado en reglas" ese con el que mucho malnacido sacaba pecho no hace tanto.
#4 laruladelnorte
Trump ha reiterado en las últimas semanas su intención de llevar a cabo operaciones terrestres en Venezuela, como parte de una estrategia de presión contra Maduro. El mandatario estadounidense también ha reconocido que autorizó a la CIA a planificar operaciones encubiertas dentro del país.

Y luego se les llena la boca acusando a otros de terroristas... :wall:
smilo #1 smilo
Seguramente haya bajado un 700 u 800% como el precio de los medicamentos
kipper #2 kipper
Ya nadie le cree nada.
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
Tu popularidad sí que va a bajar Donald
#8 luckyy
Úrsula impondrá sanciones y embargos a este imbécil, supongo
