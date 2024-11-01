Trump dice que ya comenzaron los ataques en tierra en Venezuela: EE UU destruyó una “gran instalación” del narcotráfico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el viernes que su gobierno destruyó “una gran instalación” como parte de la ofensiva militar contra el narcotráfico vinculada a Venezuela.“Tienen una gran planta o instalación de donde vienen los barcos. Hace dos noches la desmantelamos. Así que les dimos un golpe muy duro”, indicó sin mencionar dónde habría ocurrido el desmantelamiento. Afirmó que, con su ofensiva, el narcotráfico hacia Estados Unidos ha bajado más de 97%.