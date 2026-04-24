EE.UU. mantiene el bloqueo de Ormuz confiado en que sus buques no serán atacados

Si el Pentágono da por terminado el cese el fuego, todo su despliegue marítimo y aéreo para bloquear el estrecho de Ormuz se pone en riesgo, pues el área del golfo vuelve a activarse como escenario de combate lo cual crea un peligro real de perder algunas de esas embarcaciones. El costo político sería muy grande ante el proceso de elecciones intermedias, y el descrédito internacional sería mayor todavía.