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EE.UU. mantiene el bloqueo de Ormuz confiado en que sus buques no serán atacados

EE.UU. mantiene el bloqueo de Ormuz confiado en que sus buques no serán atacados

Si el Pentágono da por terminado el cese el fuego, todo su despliegue marítimo y aéreo para bloquear el estrecho de Ormuz se pone en riesgo, pues el área del golfo vuelve a activarse como escenario de combate lo cual crea un peligro real de perder algunas de esas embarcaciones. El costo político sería muy grande ante el proceso de elecciones intermedias, y el descrédito internacional sería mayor todavía.

| etiquetas: estados unidos , imperialismo , estrecho de ormuz , irán , israel
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7 comentarios
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#1 Sacapuntas
Que no serán atacados o que conseguirá defenderlos. Son así de bravucones. xD
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Kantinero #2 Kantinero
Yo la verdad es que no me entero, Irán dice tenerlo bloqueado, Usa dice tenerlo bloqueado
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Alakrán_ #5 Alakrán_
#2 Ormuz esta bloqueado, quién lo desbloquerá, el desbloqueador que lo desbloquee, buen desbloqueador será.
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#3 laruladelnorte
«Nosotros no hemos sido los iniciadores de la agresión militar; ellos comenzaron la guerra contra nosotros. Si quieren sentarse a la mesa de negociaciones, estaremos preparados, pero si eligen el camino de la guerra, Irán también está preparado para ello», argumentó el alto cargo.

Pues no parece que esten acojonados por el dictador yanqui...
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#6 soberao
#3 Si Trump y Netanyahoo no están bombardeando a Irán es porque están faltos de bombas, por eso esperan que con el bloqueo a Irán le pase lo mismo. Porque estos criminales solo quieren dejar la región como Gaza, como cuando en la época de la burbuja entraba la retro excavadora a hacer parcelas en lo que antes era un campo.
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#4 jaramero
Trump quería imponerse como el sherif de Hormuz y cobrar usa el peaje (poniendo él su cazo). Incluso ha negociado con Irán para cobrarlo juntos a todo el mundo.

Y mientras el mundo aguantando la respiración a ver si volvemos a la normalidad.
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menéame